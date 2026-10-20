La espera de los seguidores de Dragon Ball continúa con el estreno del tercer capítulo de Dragon Ball Super: Beerus, la renovada versión del anime que vuelve a presentar el enfrentamiento entre Goku y el temido Dios de la Destrucción. La entrega llegará en medio de la expectativa por descubrir cómo avanza la búsqueda del legendario Super Saiyajin Dios y qué consecuencias tendrá el despertar de uno de los seres más poderosos del Universo 7.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super: Beerus, capítulo 3?

El capítulo 3 de Dragon Ball Super: Beerus se estrenará el domingo 25 de octubre de 2026 en Crunchyroll, de acuerdo con la programación difundida para la nueva versión del anime. La serie tiene lanzamientos semanales y continúa la historia que comenzó después de la batalla contra Majin Buu, cuando la Tierra parecía haber recuperado la tranquilidad.

Para quienes siguen la emisión desde Perú, el horario referencial anunciado para el episodio es alrededor de las 9:15 a. m. Sin embargo, la hora exacta en que aparezca en el catálogo puede variar algunos minutos, por lo que se recomienda revisar la plataforma durante la mañana del domingo.

¿Dónde ver el capítulo 3 de Dragon Ball Super: Beerus en Perú?

Crunchyroll es la plataforma señalada para seguir el estreno semanal de Dragon Ball Super: Beerus en Perú y otros países de Latinoamérica. El servicio ofrece la serie con subtítulos en español y permite seguir los episodios cerca de su emisión japonesa. Para acceder, los usuarios deben revisar las condiciones de suscripción y disponibilidad de su cuenta.

Además de Crunchyroll, los seguidores pueden revisar los catálogos de Netflix, Disney+ y HBO Max, donde la nueva versión también figura en la oferta de streaming de determinados territorios. No obstante, las fechas de incorporación y la disponibilidad de cada capítulo pueden variar según el país y el calendario de cada servicio.

¿Qué pasará en la historia de Goku y Beerus?

La trama se desarrolla varios años después de la derrota de Majin Buu, cuando Beerus despierta de un largo sueño y escucha rumores sobre un guerrero saiyajin que consiguió derrotar a Freezer. Intrigado por la posibilidad de encontrar al Super Saiyajin Dios, el destructor inicia una búsqueda que termina acercándolo a Goku y sus compañeros.

La amenaza no se limita a una batalla convencional. Beerus posee un poder capaz de poner en peligro planetas enteros, por lo que el encuentro con Goku representa un desafío completamente distinto a los combates que el protagonista ha enfrentado anteriormente. La expectativa está en descubrir cómo evoluciona esta relación y qué tan lejos llegará el conflicto.

¿Qué novedades trae la nueva versión del anime?

Dragon Ball Super: Beerus no es una continuación independiente, sino una edición renovada de la historia que ya conocían los seguidores de la franquicia. La producción incorpora mejoras visuales, escenas redibujadas y ajustes en la narración para presentar el arco de Beerus con una propuesta audiovisual actualizada.

Otro cambio importante es la extensión de esta adaptación: la programación publicada contempla 19 episodios, una cantidad muy inferior a los 131 capítulos de la serie original Dragon Ball Super. El formato busca concentrar los acontecimientos centrales de la historia y ofrecer una versión más compacta de este enfrentamiento.

Lo que deben tener en cuenta los fanáticos antes del estreno

Quienes quieran ver el tercer episodio desde Perú pueden ingresar a Crunchyroll el domingo 25 de octubre y comprobar su disponibilidad durante la mañana. Si el capítulo no aparece a la hora referencial, conviene actualizar el catálogo y esperar unos minutos antes de asumir que existe un problema con la emisión.

La llegada de Dragon Ball Super: Beerus vuelve a poner en primer plano uno de los encuentros más recordados de la franquicia: el de Goku con un rival cuya fuerza supera ampliamente lo que el saiyajin conoce hasta ese momento. Para los seguidores, el nuevo episodio será otra oportunidad de reencontrarse con esta historia, ahora con una presentación visual renovada.

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