Luego que Drew Barrymore anunciara que regresará el 18 de setiembre a las pantallas de CBS con la cuarta temporada de “The Drew Barrymore Show”, en medio de una huelga de guionistas y actores sin resolver desde mayo pasado, las reacciones no se han hecho esperar y en menos de 24 horas, la actriz se ha convertido en la “nueva villana de Hollywood”.

“Esto es increíblemente decepcionante”, escribió el cómico y escritor Adam Conover. “El programa de Drew Barrymore emplea escritores de WGA que actualmente están en huelga. Ella elige volver al aire sin ellos y obliga a sus invitados a cruzar un piquete. Drew: Esto perjudica a sus escritores y a todos los trabajadores sindicales. Por favor reconsidera.”

En mayo pasado, fue Conover quien denunció al aire, durante una entrevista con CNN, el salario anual de 250 millones de dólares de David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros Discovery: “El mismo nivel que 10.000 escritores”, dijo.

Guionistas en huelga de Hollywood evalúan nueva propuesta de los estudios de cine. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Así como Conover, son varios defensores de la causa los que han criticado a la actriz, lo que nos lleva a preguntarnos si la recordada niña de ET hizo bien con su decisión de volver a la televisión en medio de una huelga que parece no tener cuando acabar. Revisemos punto por punto.

Lo que dijo Drew sobre su polémico regreso a la TV

“Tomé la elección de alejarme de los premios MTV porque era la presentadora y tenía un conflicto directo con lo que la huelga estaba lidiando, que eran estudios, compañías de streaming, cine y televisión. También fue en la primera semana de la huelga, y pensé que era el gesto apropiado en su momento para solidarizarme con los escritores. Y para ser claros, nuestro programa de entrevistas terminó el 20 de abril, así que nunca tuvimos que cancelar el show”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“Estoy tomando la decisión de volver por primera vez en esta huelga para nuestro programa, que puede llevar mi nombre, pero esto es más grande que solo yo (...) Nuestro programa fue construido para tiempos delicados y solo ha funcionado a través de lo que el mundo real está pasando en tiempo real. Quiero estar ahí para ofrecer lo que los guionistas hacen tan bien, que es una forma de unirnos o de ayudarnos a dar sentido a la experiencia humana”, continua el post de la actriz.

¿Drew Barrymore viola o no alguna norma?

Drew Barrymore no viola las normas de la SAG-AFTRA al retomar su papel de presentadora en “The Drew Barrymore Show” ya que los contratos del gremio para programas de entrevistas, juegos, variedades y telenovelas se renovaron y ratificaron en 2022. Sin embargo, si ella emplea en su programa escritores de WGA (Writers Guild of America), si estarían estos violando las reglas.

Un portavoz de CBS Media Ventures dijo a Variety que el programa de Drew “no realizará ningún trabajo de escritura cubierto por la huelga de la WGA”. Por otro lado, el sindicato de guionistas a través de su cuenta de Twitter escribió:

“The Drew Barrymore Show” es un programa cubierto por WGA que planea regresar sin sus escritores. El Gremio ha hecho y seguirá protestando contra los programas que están en producción durante la huelga. Cualquier escrito en “The Drew Barrymore Show” viola las reglas de huelga de la WGA”.

“Un caso con muchas aristas”

La situación generada por Drew Barrymore en Estados Unidos, nos lleva a trasladar esta problemática a la realidad peruana. En conversación con Cecilia Tosso, Vice-Presidenta de la sociedad de gestión colectiva Inter Artis Perú, el proceder de la actriz estadounidense podría tratarse, de alguna manera, de un acto de rebeldía.

“El tema tiene varias aristas, no sé la situación particular de ella (Drew) pero esta es una rebeldía que puede jalar a varios a decir ¡Vamos!... Yo la entiendo desde mi perspectiva peruana. Nosotros, como Inter Artis Perú, enviamos una carta y apoyamos la huelga desde nuestro espacio, pero no podemos parar porque ellos paran... son realidades distintas, no podríamos”, afirmó la también actriz.

Volviendo a la actitud de Barrymore, Tosso opina que “en estos cuatro meses de huelga hay acuerdos que SAG-AFTRA no ha aceptado porque no les acepten sus condiciones. Entonces, ¿Seguimos esperando todos? ¿Esa es la pregunta que tal vez se hizo Drew, no lo sé y debe haber una serie de cosas que se están hablando también y no lo sabemos. No sabemos cómo se están avanzando las cosas.

En ese sentido, si bien la realidad peruana está a años luz de la estadounidense es conveniente saber qué tan respaldado está el actor peruano en temas de derechos de transmisión, por ejemplo.

En funcionamiento desde 2010, con autorización de Indecopi, Inter Artis Perú recauda dinero de las operadoras de cable, de señal abierta, de streaming, a la fecha solo Netflix, hoteles, restaurantes, clínicas, que reconocen el derecho del actor.

“De todo ese dinero que recaudamos, separamos el 30% para gastos de administración y el resto, el 70% se distribuye entre los artistas que han trabajado en las producciones del año anterior”, afirma Tosso.

¿Marcha peruana?

En el supuesto caso que algún sindicato propusiera una marcha peruana reclamando una serie de derechos, Tosso se mostró bastante escéptica.

“Creo que serían cuatro los que iríamos, incluida yo que soy siempre institucionalista porque en el Perú no hay esa conciencia gremial. El artista peruano recién está aprendiendo... la consciencia sindical no está incorporada en la mentalidad peruana”, señala Tosso.

DATO -Además de Inter Artis Perú, existen otras seis sociedades de gestión en el Perú como Apdayc, que recauda y cobra por los derechos de Autores y Compositores o UNIMPRO que recauda y paga a los artistas de las producciones musicales, entre otros.