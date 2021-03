Dua Lipa es una celebridad bastante conocida gracias a sus diferentes talentos: es modelo, diseñadora y artista musical. Por eso tiene una legión de seguidores que no dudan en hacer lo imposible para lograr tener un momento con ella.

Y eso fue lo que pasó en México, donde la artista se encontraba grabando un comercial para la campaña del perfume “Libre” de Yve Saint Laurent (YSL) Beauty. La diva compartió algunas fotos de la producción en sus redes sociales y eso fue suficiente para convocar sin querer a una multitud de fans.

“Feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña de Libre, con el equipo de YSL Beauty”, escribió en su cuenta de Instagram. En el mismo post compartió 5 fotografías, gracias a las cuales sus seguidores pudieron deducir en qué locación se encontraba grabando.

Como se ve en las imágenes, Dua Lipa se encontraba en el Proyecto Público Prim, en la Colonia Juárez, un local donde anualmente se realiza la feria de arte contemporáneo Salón Acme. Los fans que viven en Ciudad de México identificaron las instalaciones de inmediato y se dieron cita ahí.

En algunos videos que se compartieron en redes sociales s e ve cómo se generó una aglomeración en los alrededores del local, por lo que la diva se vio obligada a salir con un cordón de seguridad, el mismo que fue roto por una de sus fans que perdió el equilibrio y se arrojó sobre la artista.

Ese fue el momento más incómodo de la tarde, ya que Dua Lipa no pudo compartir ni una sonrisa con sus seguidores. Tras el incidente, inmediatamente la artista de 25 años entró en su camioneta para retirarse lo antes posible del lugar.

“No todos somos así. A lo que he leído, atacan a todos los fans mexicanos por lo que pasó y no debe ser así, fue un error de la chica hacer eso, pero no fue error de todos”, escribió uno de sus seguidores en redes sociales. Como ese mensaje se multiplicaron varios en el mismo sentido, ya que los fans buscaban evitar que Dua Lipa se lleve una imagen equivocada de México.

Sin embargo, la intérprete de “Break My Heart” parece no haberle prestado mayor importancia al hecho, ya que su siguiente publicación estuvo dedicada a la gastronomía mexicana. “Esta es mi lenta transición para convertirme en una blogger de comida”, escribió en el post que acompañó con varias fotos de tacos mexicanos.

