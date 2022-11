Eclipse Lunar del 8 de noviembre 2022, EN VIVO | A qué hora, dónde y cómo ver la ‘Luna de Sangre’

Un eclipse lunar está a punto de sorprender a millones de personas en el mundo, pues este 8 de noviembre de 2022 se presentará un fenómeno astronómico tan único como admirable. Por lo que será el último eclipse del año. Este singular evento también es llamado como Luna de sangre, ya que se caracteriza por un color rojizo que suele tomar nuestro satélite natural.

Sin embargo, como suele pasar con este tipo de eclipses, lamentablemente no podrá ser visto en todo el mundo sino en cierta parte de la tierra en la que es de noche. En este caso, será visible en Oceanía, Asia y América.

¿DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE LUNAR?

De acuerdo con starwalk.space, el eclipse lunar de este 8 de noviembre se podrá apreciar en todas sus fases ya sea parcial y total en gran parte de América del Norte, Nueva Zelanda, islas del Océano Pacífico, la costa este de Australia, la mayor parte de Japón, las regiones orientales de Rusia, Corea del Sur, el Este y el noreste de China y la isla noruego de Svalbard.

Por otro lado, sólo se podrá ver un eclipse lunar parcial en el noreste de Europa, Asia, Australia, una parte de América del Norte, gran parte de América del Sur, el Pacífico, el Atlántico, el Océano Índico, el Ártico y la Antártida.

A su vez, para Centroamérica se observará casi por completo, por el lado de Sudamérica se verá de manera incompleta, ya que concuerda con el amanecer y la puesta de la Luna.

Fases del eclipse lunar.

¿A QUÉ HORA VER EL ECLPISE LUNAR DE ESTE 8 DE NOVIEMBRE?

Este fenómeno astronómico se llevará a cabo el 8 de noviembre, por lo que la hora dependerá de la ubicación en la cual te encuentres. A continuación los horarios por país en América:

Perú : empieza a las 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m.

: empieza a las 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m. México : empieza a las 3.09 a. m. y llega a la fase total a las 4.16 a. m.

: empieza a las 3.09 a. m. y llega a la fase total a las 4.16 a. m. Estados Unidos (Washington): empieza 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m.

(Washington): empieza 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m. Colombia : empieza 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m.

: empieza 4.09 a. m. y llega a la fase total a las 5.16 a. m. Chile : empieza a las 6.09 a. m. y llega a su máxima sombra a las 6.31 a. m.

: empieza a las 6.09 a. m. y llega a su máxima sombra a las 6.31 a. m. Argentina : empieza a las 6.09 a. m. y llega a su máxima sombra a las 6.31 a. m.

: empieza a las 6.09 a. m. y llega a su máxima sombra a las 6.31 a. m. Venezuela: empieza a las 5.09 a. m. y llega a la fase total a las 6.16 a. m.

¿CÓMO VER EL ECLIPSE LUNAR?

“No se necesita protección ocular especial para ver un eclipse lunar, a diferencia de los eclipses solares (que ocurren durante el día). Si bien el eclipse lunar se puede observar a simple vista, un par de binoculares o un telescopio pueden mejorar la experiencia”, detalla el comunicado de la agencia espacial americana.

No obstante, si te encuentras en un lugar donde no se aprecie este evento astronómico o si las condiciones meteorológicas no son del todo bueno, tienes la opción de ingresar a una de las transmisiones en vivo programadas para esa fecha, como la del Observatorio Lowell, situado en Arizona, Estados Unidos.