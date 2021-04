Edwin Sierra, reconocido artista cómico peruano, alegra cada mañana a la ciudadanía con su programa ‘Qumbias y Risas’, que se emite por la señal de la radioemisora Nueva Q, en el horario de 7:00 am. a 10:00 a.m. Edwin, natural de Cusco, es un claro ejemplo de superación que a base de esfuerzo y talento se ha ganado un lugar en la farándula peruana. Es en la actualidad un personaje artístico querido y respetado en el medio.

El Comercio conversó con Edwin Sierra para que nos cuente cómo ha venido trabajando durante la pandemia del COVID-19 y cuáles son los proyecto que tiene en mente realizar en el mediano y largo plazo.

¿Qué lección te viene dejando la pandemia por el COVID-19?

Esta pandemia nos ha afectado a todos de la misma forma. Nosotros los artistas con mayor razón, hemos sido afectados, por el hecho que no hay ningún show porque no se puede hacer algún trabajo relacionado al arte. En mi caso, me he mantenido en la radio. Incluso he estado viajando al extranjero para hacer shows en lugares que si están permitidos realizarlos, ya que aquí no se puede hacer nada. Acá me han llamado para hacer shows, pero no se pueden hacer por las restricciones.

¿Dónde fueron esos shows en el extranjero y cómo te fue?

Fueron en Estados Unidos, donde en algunos estados la situación es diferente. Ahí ya tienen las vacunas e incluso los turistas también pueden acceder a ella. Las pruebas COVID-19 son gratis y te las puedes hacer en el momento que consideres oportuno. Gracias a Dios ando bien de salud, en hora buena.

¿Cómo tomas esta experiencia de hacer radio?

En la radio me siento como ‘pez en el agua’. Esto es lo mío. Ya tengo 10 años, me voy para los 11 años en la radio Nueva Q y estamos en el primer lugar de sintonía, según el último estudio de sintonía de CPI, en mi horario de siete a diez de la mañana. Les ganamos a las radios grandes y programas de noticias importantes que hay en ese horario y a los artistas de TV que tienen programas a esa hora. Es una alegría y una satisfacción muy grande que el humor, la comedia y el chiste gusten mucho a la gente. Hay mucha tensión, susto y buscan un escape. Uno de ellos es mi programa Qumbias y Risas.

¿Cuál es la clave del éxito de tu programa?

El ‘gancho’ es ser natural, fresco, sin poses. Hablamos mucho de lo que nos sucede en el día a día, problemas de trabajo, con la familia, con la esposa y eso lo llevamos al humor, al chiste y a la comedia. Esa es la forma en que nos enganchamos con la gente y hablamos lo que a la gente le pasa. ¿Cómo hacer que tu relación funcione durante la pandemia? Todo eso lo recojo de los oyentes y esas ideas nos las da el mismo público y las hago yo a mi estilo, que es muy diferente.

¿Extrañas la televisión?

No, gracias a Dios no la extraño, porque ahora están las redes sociales, y lo que hago en la radio también lo pasamos por redes, ya que de alguna manera tengo una cámara delante de mi rostro y por eso no extraño la televisión.

¿Cómo están tus hijos?

Mi hijo está bien, él estudia administración y es deportista. Mi hija está bien y estudia vía Zoom.

Tuviste una infancia muy dura, ¿qué lección te dejó?

Definitivamente mi infancia fue muy dura, debido a que mis padres fallecieron entre los 7 y 8 años. Me tocó vivir la vida muy dura al principio. En aquel entonces, yo no sabía que era trabajar, a esa edad, porque eres un niño y con esa edad no se trabaja, pero te tocaba. Llego a Lima, porque yo soy de provincia, a trabajar, porque si en Lima no trabajas te mueres de hambre, así de sencillo. Todos tuvimos que trabajar. En mi caso, como tenía la vena de artista, me ponía a cantar en los micros, a contar chistes en las afueras de los cines vendiendo caramelos, lo que hubiera.

También trabajé en el cementerio ‘El Ángel’ limpiando tumbas, arreglando flores, hasta dormía ahí para ahorrarme pasaje del día siguiente. Estas cosas las cuento como anécdotas y no como lamentos. Dios nos pone pruebas en la vida y son pruebas duras y aquel que vive lamentándose pierde tiempo. Hay que salir adelante, trabajando, sonreír, poniendo buena cara al ambiente y de eso se trata, Toda mi vida le he puesto una sonrisa al momento difícil que me tocó vivir.

¿Pensaste hacer circo por Zoom?

Sí, he hecho shows vía Zoom y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hacer circo vía Zoom no lo he planteado, porque hacer circo es más complicado porque no es como hacer un show de humor, en el cual me paro disfrazado de un personaje contando rutinas o chistes, es algo más manejable. Lo del circo vía Zoom hay que pensarlo un poquito.

¿Cómo haces para armar una imitación de determinado personaje?

La imitación es algo innato, natural; entonces, hay personajes que en la primera ya calzan. En mi caso, he tratado de no caracterizar porque su rostro es diferente al mío. Entonces, no me gusta mucho meterle la caracterización porque tiene que ser tu propio rostro, con algunos detalles de maquillaje y una peluca. Me gusta mucho esa onda, porque si me pongo una máscara es fácil y ya no hay trabajo del artista.

¿Cómo fue ese encuentro con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

Cuando me encontré con ‘El Chavo’, con Roberto Gómez Bolaños en México, él me abrazó y ese momento fue grandioso, ya que sentí como si estuviera abrazando un ángel y me dio una paz que ese señor emanaba. Además, me dijo unas palabras muy bonitas. Yo le dije: ‘te agradezco por permitir imitarte’, y él me respondió: ‘yo estoy agradecido contigo porque tú me imitas, ya que gracias a ti existo en el Perú’. Fue un momento muy emotivo de la vida, sueños que se van dando de a pocos. Yo gané como el mejor imitador de ‘El Chavo’ en el programa de Don Francisco y fue algo grandioso recibir las felicitaciones de gente extraña.

¿‘La Juana’ fue el personaje que te lanzó a la fama?

Sí, ‘La Juana’ es un personaje de mi creación. Lo que pasa es que cuando entré a ‘Risas de América’, con Guillermo Guille como productor, a los nuevos él nos pedía cosas nuevas. Para ese entonces, ya había varios artistas que hacían de mujeres del ande y ya no quería eso. Yo hacía el personaje de ‘La Juana’ en la radio pero no caracterizado, era voz. Entonces, yo le dije que hacía un personaje de la selva que era muy bonita, ya que él no conocía la selva porque era argentino y me acepta ponerlo. Es así que me da la oportunidad de mostrarlo y gustó el personaje. Poco a poco le fui construyendo su vestimenta y su pluma. Además, ‘La Juana’ me ha llevado no solo a la televisión sino al cine. Hice una película con Rodrigo Pernía y ahora ya vamos a grabar la segunda parte de la película ‘La Juana’ y se va a realizar en Miami.

¿Y para cuándo piensas estrenarla?

Se estrenará vía plataforma digital allá en Estados Unidos y no puedo decir el nombre hasta que se dé el momento. La vamos a grabar con el mismo Gregorio Pernía. Será grabada una parte en Perú y la otra en Miami. Estamos en la preproducción, viendo las locaciones tanto allá en Estados Unidos como en Perú. Las grabaciones estarán previstas entre mayo y junio.

¿Pensaste en hacer un libro contando tus experiencias?

Quizás más adelante escribiré un libro sobre mis experiencias. Yo escribí el guion de la película que hice y produje. La segunda película también la he escrito.

