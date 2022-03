Cuando las personas encuentran al amor de su vida, con la que planean vivir para siempre, se plantean metas. Estas incluyen viajes, nuevas experiencias y matrimonio, donde es bastante común que anhelen tener hijos. Sin embargo, Courtney y Chris Rogers nunca pensaron que conformarían una numerosa familia que pareciera estar inspirada en la famosa película “Más barato por docena”. A continuación, te contamos una de esas historias que no te dejan indiferente.

Courtney y Chris Rogers son un matrimonio de Nuevo México (Estados Unidos) que han sido reconocidos por sus 12 hijos, los cuales han tenido en la última década, siendo Cambria la última. Su historia ha dado que hablar en el mundo entero.

Los padres tenían decidido tener esta cantidad de hijos desde que se casaron en el 2008 para ser una “familia perfecta”. Antes de tener al primero en el 2010, Courtney sufrió un aborto espontáneo y los dos se desanimaron al pensar que nunca serían bendecidos con un bebé, pero todo cambió con el paso del tiempo.

Son Clint, Clay, Cade, Callie, Cash, los gemelos Colt y Case, Calena, Caydie, Coralee, Caris, y la recién nacida Cambria los frutos de su amor, con quienes viven en una granja de 4 hectáreas con animales. Una vida soñada para ellos, aunque para otros se podría tornar caótica con tantos niños andando por la casa.





Lo más irónico de este caso, es que las mitades son niños y niñas de manera equitativa. “Es increíble cómo funcionó también porque teníamos todos nuestros niños al principio y los últimos cinco han sido niñas, así que todo se equilibró”, manifestó Courtney, según Daily Mail.

Uno de los aspectos más llamativos es que, si bien están conformes con sus 12 niños, no descartan buscar su treceavo hijo en un futuro cercano. A ellos les encantan sentirse muy acompañados y, siempre y cuando puedan darles calidad de vida, no ven como un inconveniente seguir incrementando la familia.





“Terminamos con seis niñas y seis niños, así que no creo que tengamos más, a menos que nos llevemos una sorpresa”, dijo la madre, de acuerdo al medio. Courtney ya se acostumbró a estar embarazada. El tiempo más largo que pasó sin estarlo fueron siete meses.

“Va a ser extraño no tener otro bebé. En general, el embarazo me trató bien, no me enfermé y nunca estuve en reposo en cama, por lo que siempre pude cuidar a los niños. He disfrutado tener bebés”, indicó la madre muy orgullosa de cada hijo que tuvo. Pese a la cantidad, a todos los quiere por igual y cada uno tiene una historia especial en su vida.

