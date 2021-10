Una mujer indignada, ha denunciado por medio de la red social, Twitter, que un hospital de Estados Unidos le ha cobrado más de 10 dólares por llorar durante una cirugía menor, un hecho sumamente inusual pues se trata de una libre expresión de las emociones que tiene cada persona.

La usuaria de Twitter, identificada como Midge, ha publicado en su cuenta una foto de la factura que le entregó el hospital de EE.UU. donde recibió atención médica para removerle un lunar, una cirugía simple que no requería mucho gasto.

Su sorpresa llegó cuando recibió su factura, donde detallaba el cargo por la cirugía menor de 223 dólares, y abajo debajo de ello, un pequeño cargo extra enlistado como ‘Brief Emotion’, que en español se traduce como ‘breve emoción’.

“Eliminación de lunares: $223. Llorar: Un extra”, se lee en la publicación de la joven mujer, y aunque el cargo extra son solo 11 dólares, su caso ha conmocionado a la red social, pues es algo nunca antes visto.

“Como médica de un hospital y ex médico de una clínica, no estaba al tanto de esto. Claramente no he facturado correctamente durante más de 30 años. Simplemente simpatizo, apoyo y entrego a la gente un Kleenex”, fue uno de los comentarios que recibió la publicación de Midge.

Muchos usuarios de otros países también hicieron sus comentarios para comparar cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos y el de Reino Unido, por ejemplo, en el país europeo se cobra 150 libras esterlinas por una cita de 5 minutos, para luego reservar otra cita con la secretaria por el mismo monto. El monto de 150 libras esterlinas es equivalente a 840 soles.

Cabe resaltar que, Estados Unidos es uno de los pocos países que no cuenta con una cobertura sanitaria pública y universal, pues su modelo sanitario está regido por el libre mercado, por lo que empresas privadas y las compañías de seguro son las que mueven el sistema de salud, según indica La Vanguardia.

Por ello, es habitual ver a los ciudadanos recurriendo a las redes sociales para compartir sus denuncias sobre las facturas con montos inalcanzables de los hospitales estadounidenses, un claro ejemplo en esta pandemia de la COVID-19, es que por ingreso hospitalario por 4 meses te hacen un cobro 2,8 millones de dólares una cifra totalmente inasumible.

