“Cuando me acerqué me di cuenta de que tenía forma humana”, relató Masedonio Perez, según recogió el Mirror. Este hombre de 36 años de edad, compartió en Facebook una la historia de un peculiar hallazgo. Lo que encontró en medio de un bosque ubicado en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, aún no tiene sentido o respuesta aparente.

Según cuenta el internauta, en medio de su paseo se topó con una extraña figura cubierta de musgo. Pensó que podría ser un tronco caído o un gran trozo de roca, pero se sorprendió cuando se dio cuenta de que tenía una notable forma humana.

El vestido de novia abandonado en un bosque en Washington, Estados Unidos. (Foto: Facebook de Masedonio Perez) / Masedonio Perez

La curiosidad se apoderó de él y empezó a investigar de cerca a la extraña figura. Ahí se dio cuenta que se trataba de un vestido de novia perfectamente conservado. Notó que en la base habían rulos para el cabello, velas derretidas y flores frescas (que no eran parte de la vegetación que crecía cerca).

“Cuando me acerqué me di cuenta de que tenía forma humana. Una vez que estuve a unos metros de la efigie, vi que era un vestido de novia cubierto de musgo. La base estaba rota y adentro había tostadoras, rulos para el cabello, velas derretidas y flores frescas, mientras estaba rodeada por un alambre de púas”, detalló Masedonio Pérez en su post.

“También había arbustos de bayas negras que crecían a través de la cavidad torácica y musgo que cubría todo. Parecía haber estado allí por un tiempo, excepto por las flores frescas”, añadió a su relato.

Luego tomó algunas fotografías del espeluznante hallazgo y compartió su experiencia en Facebook, donde explicó que encontró este peculiar conjunto de objetos cuando estaba trabajando en un sitio que había estado abandonado por unos 20 o 30 años. Su post superó rápidamente los 1.100 ‘me gusta’ y acumuló una gran cantidad de comentarios de usuarios que intentaban adivinar qué podría ser aquella figura.

Una de las teorías que más destacó fue la posibilidad de que se tratase de una tumba en medio del bosque. Mientras que otro sugirió que se podría tratar de una “novia abandonada”.