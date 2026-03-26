¿Cuál es el origen del Día Mundial del Teatro y por qué se celebra el 27 de marzo?

El teatro es una de las artes escénicas que nos permite vivir una historia relatada en su forma más real posible. Es un arte completo que combina los gestos, la música, actuación, escenografía, incluso baile. Toda la puesta en escena y cada elemento que la constituye es una forma de expresión artística que tiene como objetivo ensamblar una historia a modo de relato y comunicarla al público presente aflorando emociones a través de su representación.

Es por ello, que a motivo de brindar un homenaje a este arte escénico, cada 27 de marzo se celebra ‘El Día Mundial del Teatro’ y qué mejor manera de hacerlo que dándole un vistazo a la historia y a los orígenes de esta efemérides de naturaleza cultural y social.

¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial del Teatro y quién lo creó?

El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961. Desde ese año, miles de artistas e instituciones alrededor del mundo encontrar una manera peculiar de honrar este arte.

¿Por qué el Día Mundial del Teatro es importante?

Esta efemérides tiene como objetivo dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura y la formación de una sociedad.

Desde su anuncio en 1961, el Día Mundial del Teatro se ha visto elogiado por grandes representantes del arte en todas sus formas: cine, literatura y más. En el año 1962, el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau se encargó de dar el famoso Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro. Luego de ese honorífico discurso, otros nombres importantes le tomaron la posta como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala, Humberto Orsini, John Malkovich o Darío Fo.

En la última edición del 2024, el encargado del discurso fue Jon Fosse, dramaturgo y novelista noruego y Premio Nobel de Literatura 2023.

Jon Fosse, el eterno candidato al premio Nobel, al fin alcanzó la gloria. (Foto: Mosvold Larsen / AFP) / HAKON MOSVOLD LARSEN

¿Cuáles son las obras de teatro más vistas a nivel mundial?

“Romeo y Julieta” de Williams Shakespeare

“La Celestina” de Fernando de Rojas

“La Divina Comedia” de Dante Alighieri

“Don Juan Tenorio” de José Zorrilla

“Hamlet” de Williams Shakespeare

“Fuente Ovejuna” de Lope de Vega

“Sueño de una Noche de Verano” de Williams Shakespeare

“La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca

“La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca