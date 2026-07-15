Por Redacción EC

Cada 16 de julio se honra a la Virgen del Carmen, ¿por qué y cómo se originó? La comunidad creyente del catolicismo celebra anualmente el Día de la Virgen del Carmen, una festividad cristiana que forma parte del calendario santoral y es conmemorada con mayor devoción por países como Chile, Perú y España. El acontecimiento en honor a la conocida también Santa María del Monte Carmelo, constituye una de las distintas advocaciones marianas representadas universalmente para bendecir el mar y proteger a las personas que realizan labores navegando. Conoce cuándo y porqué se celebra esta efemérides, y a quiénes les dedica su patronazgo desde la época judía.

El sétimo mes del año es una de las épocas más importantes para el catolicismo universal, y para todo aquel devoto creyente en la historia que celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen.

Día de la Virgen del Carmen: ¿cuál es su historia y por qué se celebra cada 16 de julio?. (Foto: Difusión)
Día de la Virgen del Carmen: ¿cuál es su historia y por qué se celebra cada 16 de julio?. (Foto: Difusión)

A nivel mundial, y con mayor fervor en países latinos y que rodean la península ibérica, millones de fieles acuden cada 16 de julio a las aguas marinas de su ciudad o comunidad para festejar y rememorar el día en que según cuenta la tradición, hizo su inmaculada aparición en una localidad de Inglaterra para auxiliar a los más desprotegidos.

De acuerdo a información compartida y coincidente por parte del Opus Dei y Aciprensa, el origen del mensaje de la Virgen del Carmen en aquella fecha de 1251 se produjo cuando descendió y apareció con el hábito de la Orden en la mano, y se presentó ante San Simón Stock, Superior General de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge.

Con el niño Jesús en brazos, y una distintiva prenda devocional en la mano, María le dijo lo siguiente a uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del Carmen, quien imploraba, rogaba y dirigía su profunda oración a la intercesión por el cese de los diversos ataques que recibía la orden carmelita:

“Recibe hijo mío este Escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan

“Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno”, terminó diciéndole a San Simón Stock ese domingo 16 de julio del siglo XIII, y desde aquel entonces el fervor por ella fue adoptado y acogido a través de representaciones procesionales, saetas, ofrendas y ritos sagrados pidiendo protección y amparo en momentos de angustia y dificultad.

Paucartambo: lo mejor de la festividad de la Virgen del Carmen en imágenes (Fotos)
Paucartambo: lo mejor de la festividad de la Virgen del Carmen en imágenes (Fotos)

Cabe resaltar y destacar, que la fuente y procedencia, y nombre en sí de la Virgen del Carmen se remonta al Monte Carmelo, una cadena montañosa del mar Mediterráneo en Palestina que la Biblia relaciona con el profeta Elías, y está asociado a los barcos de grandes dimensiones.

¿DE QUIÉNES ES PATRONA LA VIRGEN DEL CARMEN Y EN QUÉ PAÍSES SE LE CONMEMORA?

Los lugares dedicados a la ferviente devoción mariana por Nuestra Señora del Carmen, y cada país que la venera, resultan innumerables, pero podemos remarcar que España sobresale como una de las naciones que le rinde tributo con mayor afecto y entusiasmo, y la considera como patrona del mar y de la rama marítima de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Argentina, por ejemplo, celebra también la Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona y generala del Ejército de los Andes, y Perú en Lima recibe su patronazgo en Barrios Altos, música criolla y otras provincias como Paucartambo en Cusco.

Comenzó la fiesta de la virgen del Carmen
Comenzó la fiesta de la virgen del Carmen

Es importante precisar, que además la festividad en homenaje a ‘Stella Maris’ del Monte Carmelo es símbolo del encuentro entre la Antigua y la Nueva Alianza porque fue en dicha cordillera donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos, y asimismo los marinos y también los ejércitos sudamericanos.