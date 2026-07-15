Cada 16 de julio se honra a la Virgen del Carmen, ¿por qué y cómo se originó? La comunidad creyente del catolicismo celebra anualmente el Día de la Virgen del Carmen, una festividad cristiana que forma parte del calendario santoral y es conmemorada con mayor devoción por países como Chile, Perú y España. El acontecimiento en honor a la conocida también Santa María del Monte Carmelo, constituye una de las distintas advocaciones marianas representadas universalmente para bendecir el mar y proteger a las personas que realizan labores navegando. Conoce cuándo y porqué se celebra esta efemérides, y a quiénes les dedica su patronazgo desde la época judía.

El sétimo mes del año es una de las épocas más importantes para el catolicismo universal, y para todo aquel devoto creyente en la historia que celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen.

Día de la Virgen del Carmen: ¿cuál es su historia y por qué se celebra cada 16 de julio?. (Foto: Difusión)

A nivel mundial, y con mayor fervor en países latinos y que rodean la península ibérica, millones de fieles acuden cada 16 de julio a las aguas marinas de su ciudad o comunidad para festejar y rememorar el día en que según cuenta la tradición, hizo su inmaculada aparición en una localidad de Inglaterra para auxiliar a los más desprotegidos.

De acuerdo a información compartida y coincidente por parte del Opus Dei y Aciprensa, el origen del mensaje de la Virgen del Carmen en aquella fecha de 1251 se produjo cuando descendió y apareció con el hábito de la Orden en la mano, y se presentó ante San Simón Stock, Superior General de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge.

Con el niño Jesús en brazos, y una distintiva prenda devocional en la mano, María le dijo lo siguiente a uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del Carmen, quien imploraba, rogaba y dirigía su profunda oración a la intercesión por el cese de los diversos ataques que recibía la orden carmelita:

“Recibe hijo mío este Escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan”

“Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno”, terminó diciéndole a San Simón Stock ese domingo 16 de julio del siglo XIII, y desde aquel entonces el fervor por ella fue adoptado y acogido a través de representaciones procesionales, saetas, ofrendas y ritos sagrados pidiendo protección y amparo en momentos de angustia y dificultad.

Paucartambo: lo mejor de la festividad de la Virgen del Carmen en imágenes (Fotos)

Cabe resaltar y destacar, que la fuente y procedencia, y nombre en sí de la Virgen del Carmen se remonta al Monte Carmelo, una cadena montañosa del mar Mediterráneo en Palestina que la Biblia relaciona con el profeta Elías, y está asociado a los barcos de grandes dimensiones.

¿DE QUIÉNES ES PATRONA LA VIRGEN DEL CARMEN Y EN QUÉ PAÍSES SE LE CONMEMORA?

Los lugares dedicados a la ferviente devoción mariana por Nuestra Señora del Carmen, y cada país que la venera, resultan innumerables, pero podemos remarcar que España sobresale como una de las naciones que le rinde tributo con mayor afecto y entusiasmo, y la considera como patrona del mar y de la rama marítima de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Argentina, por ejemplo, celebra también la Fiesta de la Virgen del Carmen, patrona y generala del Ejército de los Andes, y Perú en Lima recibe su patronazgo en Barrios Altos, música criolla y otras provincias como Paucartambo en Cusco.

Comenzó la fiesta de la virgen del Carmen

Es importante precisar, que además la festividad en homenaje a ‘Stella Maris’ del Monte Carmelo es símbolo del encuentro entre la Antigua y la Nueva Alianza porque fue en dicha cordillera donde el profeta Elías defendió la fe del pueblo escogido contra los paganos, y asimismo los marinos y también los ejércitos sudamericanos.