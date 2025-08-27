Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, quienes crean un vínculo muy especial con los nietos. Por ello, destacando su importancia, cada año se celebra a estos integrantes de la familia en distintas fechas, según cada país. Por ejemplo, en México se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto.

Primero que nada, debemos destacar que el Día Internacional del Abuelo, se celebra el 26 de julio, el cual fue establecido en 1998 por la ONG Mensajeros de la Paz. El motivo de esta fecha es la conmemoración a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

Por otro lado, en 2021 se estableció por parte del papa Francisco que se lleve a cabo la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores cada cuarto domingo de julio. Este 2025, cayó 27 de julio.

Día del Abuelo en México | Foto: difusión

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL ABUELO EL 28 DE AGOSTO EN MÉXICO?

Si bien internacionalmente, se agasaja a los abuelos el 26 de julio, en México son homenajeados cada 28 de agosto. De acuerdo con la revista mexicana Expansión, su origen no está muy claro y existen varias versiones.

Algunos señalan que se instituyó durante el gobierno de Abelardo Díaz Rodríguez, entre los años 1932 y 1934, y posteriormente se ratificó en el mandato de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), en 1982 se decretó internacionalmente que el mes de agosto se conmemore a la vejez, y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo.

Día del abuelo | Foto: difusión

Por otra parte, en la Ciudad de México se festejó a las personas adultas mayores por primera vez en 1983 y al año siguiente en Monterrey. Tras varios años, en 1998 se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor.

Otra versión señala que la fecha fue atribuida por el locutor Édgar Fernando Gaytán Monzón, quien supuestamente promovía la fecha en un programa llamado “La Hora Azul”, el cual se transmitía en Chihuahua y estaba dirigido a los adultos mayores.