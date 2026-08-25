Las personas de la tercera edad cumplen un papel importante en nuestra sociedad, ya sea como padres, abuelos, trabajadores experimentados, entre otras facetas. Debido a su relevancia, este miércoles 26 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor en el Perú, fecha que conmemora a las personas que tienen desde 60 años a más con el propósito de mejorar su calidad de vida y generar la integración al desarrollo de su comunidad.

¿POR QUÉ EL DÍA DEL ADULTO MAYOR SE CELEBRA EL 26 DE AGOSTO?

El origen de la fecha del Día del Adulto Mayor está relacionado con la muerte de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibras, quien falleció en Valencia (España) un 26 de agosto de 1897. La religiosa, que nació en 1843 en Aytona, Lérida (España), es considerada la patrona de la ancianidad.

Santa Teresa dedicó su vida al cuidado de los adultos mayores, llegando a fundar la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A nivel internacional extendió su labor por varios países del continente europeo y americano recorriendo 103 asilos.

Debido a su destacada labor y a la importancia de los adultos mayores, desde hace diez años se celebra el Día del Adulto Mayor en el Perú. La festividad fue declarada y publicada oficialmente el 1 de octubre de 2013 en la Ley 30088, cuyo autor fue el exlegislador José Urquizo Maggia.

“Es importante que se reconozca mediante una ley la importancia del respeto a la dignidad de las personas adultas mayores a fin de seguir sensibilizando al Estado y la sociedad en su conjunto”, explicó Urquizo a la prensa en la época de la publicación de la ley.

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