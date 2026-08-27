El café peruano atraviesa uno de sus mejores momentos. En el primer semestre de 2026, las exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar alcanzaron los US$323 millones, convirtiéndose en el principal producto de las exportaciones agrarias tradicionales del país. El resultado refleja el creciente interés internacional por un grano que se produce en distintas zonas de los Andes y que ha conseguido abrirse espacio entre consumidores que buscan cafés de mayor calidad.

El secreto detrás del sabor del café peruano

Uno de los principales atributos del café peruano está en su diversidad. En el país se cultivan variedades como Typica, Caturra, Bourbon y Catimor, en territorios con diferentes condiciones de suelo, clima y altitud. Muchos cafetales se encuentran por encima de los 1,500 metros sobre el nivel del mar, una característica que contribuye al desarrollo de perfiles con mayor acidez y complejidad. A ello se suma el cuidado durante la cosecha, el procesamiento y el secado del grano.

El resultado puede encontrarse en tazas con notas frutales, de nueces, cacao o miel, aunque el perfil final depende de la variedad, el territorio y el proceso utilizado. En el caso de los llamados cafés especiales, la calidad no se define únicamente por el lugar donde fueron cultivados: también deben superar procesos de evaluación y catación que permitan comprobar que poseen atributos sensoriales diferenciados y ausencia de defectos importantes.

¿Qué regiones producen el mejor café del Perú?

El café se cultiva actualmente en 16 regiones del Perú, entre las que destacan San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. El país cuenta con aproximadamente 427,000 hectáreas dedicadas al cultivo y alrededor del 85 % de los caficultores son pequeños productores que trabajan parcelas de entre una y cinco hectáreas. Detrás de cada taza, por ello, existe una extensa cadena formada principalmente por familias dedicadas a la agricultura.

La calidad también ha sido reconocida fuera del país. En el Concurso Internacional de Cafés Tostados de Origen AVPA París 2026, organizaciones cafetaleras de Puno consiguieron medallas de oro, plata, bronce y reconocimientos Gourmet. Estos resultados se suman a antecedentes como el premio internacional obtenido por el café Tunki de Puno en 2010 y ayudan a explicar por qué los cafés de altura peruanos son cada vez más valorados por compradores especializados.

El café peruano gana terreno en el mercado mundial

El buen momento del café no se limita a los premios. En 2025, Perú registró un récord de US$1,796 millones en exportaciones de café, mientras que durante enero y febrero de 2026 las ventas al exterior alcanzaron US$131.3 millones, un crecimiento de 71.9 % frente al mismo periodo del año anterior. El producto peruano llega a decenas de mercados y tiene entre sus principales compradores a Estados Unidos y países europeos.

El desafío ahora es convertir ese reconocimiento internacional en mayores oportunidades para las familias productoras. Para ello, entidades como Midagri y organizaciones del sector vienen impulsando capacitación, evaluación de calidad, participación en ferias y ruedas de negocio, además de acciones para mejorar la comercialización. En un escenario donde el consumidor presta cada vez más atención al origen, la sostenibilidad y la calidad de lo que bebe, el café peruano tiene una oportunidad para seguir creciendo y llevar el nombre del país mucho más lejos.

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