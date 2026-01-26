Como cada año, el Día Internacional del Community Manager se celebra el cuarto lunes de enero. Esta efeméride tiene como objetivo homenajear a los profesionales que se dedican a generar estrategias para las redes sociales. Los community managers son los responsables de llevar adelante distintas estrategias de marketing para empresas que los contratan con la función principal de gestionar sus redes sociales y atraer al público a través de su comunicación.

Los community managers son profesionales encargados de la interacción entre las marcas y sus clientes a través de distintos canales de comunicación virtuales, siendo su plataforma principal las distintas redes sociales que existen en la actualidad.

Aunque el community management es una profesión reciente, con el auge que tuvieron las redes sociales en los últimos años, se convirtió en un área sumamente necesaria para todas aquellas empresas que buscan promocionar sus contenidos y generar un buen vínculo con los clientes y potenciales clientes.

¿Cómo surgió el Día del community manager?

La idea de establecer que se celebrara un Día del Community Manager surgió cuando el analista web, Jeremiah Owyang, hizo un posteo en su blog destacando la necesidad de homenajear a los profesionales que trabajan con las redes sociales, según indica Capacitarte.

¿Desde cuándo se celebra el día del community manager?

El día del community manager se celebra desde 2011. A esta efemérides se le asignó el cuarto lunes de enero. En esta fecha, que varía cada año, se tiene como meta principal reconocer esta labor que ha ido creciendo y haciéndose más necesaria con el pasar de los años.