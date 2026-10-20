El puesto de controlador aéreo en Perú da la posibilidad de tener un buen sueldo y demás beneficios en el ámbito laboral. Por ello, muchos han empezado a consultarse cómo es el trabajo de un controlador aéreo, qué hay que estudiar, qué se debe hacer y sobre todo, qué requisitos cumplir para llegar a ser uno.

Un controlador aéreo es aquella persona que se encarga de controlar que los aviones despeguen y aterricen en el aeropuerto de manera diaria, no solo en lo referente a pasajeros sino también a la mercadería y carga.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indica que: “El controlador de tránsito aéreo mantiene el orden, la seguridad y la eficiencia de las operaciones aéreas, desde que las aeronaves inician su rodaje para despegar hasta que aterrizan y se desplazan hacia el terminal del aeropuerto”, indicó en una nota durante el 2021.

¿Qué hay que estudiar para ser controlador aéreo?

Se tiene que haber completado el Curso Básico de Controlador de Tránsito Aéreo, certificado por un centro de estudios reconocido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC

Poseer licencia y habilitación de controlador de tránsito aéreo de aproximación otorgados por la DGAC.

El tiempo promedio de formación de un controlador de tránsito aéreo es de un año y medio. El curso básico dura un año y durante seis meses se realizan prácticas supervisadas hasta la obtención de la licencia.

Cabe mencionar que las convocatorias son publicadas en la página web de Corpac (www.corpac.gob.pe) en la opción “Convocatoria de talento humano”.

¿Cuánto gana un controlador aéreo?

Según un informe emitido por el programa Punto Final en abril de este año, un controlador aéreo hoy en día gana entre S/7,000 y S/ 60,000 mensuales, ya que no hay mucho personal y por ello se ven obligados a hacer horas extras.

Por ello, el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) hizo una huelga que paralizó el tránsito aéreo en cinco aeropuertos del país, incluyendo el Jorge Chávez, perjudicando a miles de turistas y viajeros.

“Nosotros realizamos otras labores fuera del control del tránsito aéreo como es la labor de instrucción, que se da durante varios meses y Corpac no la paga. Deja que pase hasta 8 meses para pagar las labores de instrucción en un solo mes y eso hace que se desborde las planillas porque no todos ganan así”, reclamaban los huelguistas.

Requisitos para ser controlador aéreo

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un controlador debe tener los indica que el controlador aéreo debe contar con lo siguiente:

Tener 18 años de edad

Tener educación secundaria completa

Hablar y comprender el inglés (nivel intermedio) con previa verificación

Aprobar una evaluación psicológica y psicotécnica

Pasar por un examen médico

Declaración jurada de antecedentes policiales, judiciales y penales.

Además, el controlador aéreo debe contar con las siguientes habilidades: