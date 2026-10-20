controladores de tráfico aéreo. | Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
controladores de tráfico aéreo. | Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Por Redacción EC

El puesto de controlador aéreo en Perú da la posibilidad de tener un buen sueldo y demás beneficios en el ámbito laboral. Por ello, muchos han empezado a consultarse cómo es el trabajo de un controlador aéreo, qué hay que estudiar, qué se debe hacer y sobre todo, qué requisitos cumplir para llegar a ser uno.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.