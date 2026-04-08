Una efeméride importante en el Perú es el Día del Economista Peruano, tiene una especial importancia debido a que se celebra a aquel profesional encargado de velar por la situación financiera de empresas o incluso de todo un país. Debido a la naturaleza de su labor y relevancia para la estabilidad económica, te contamos cómo surgió esta celebración y por qué se eligió conmemorar al economista peruano cada 8 de abril.

De hecho, la instauración de esta singular efeméride está ligada al gobierno del entonces Presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, quien el 8 de abril de 1965 aprobó la ley n° 15488 que declara la celebración del Día del Economista aquella fecha cada año.

Es decir, desde hace 57 años que se destaca de manera especial a aquellos profesionales encargados de los ámbitos económicos de las empresas. Estos, además, debiendo cumplir con la obtención del título profesional, además de la colegiatura, para realizar servicios relacionados a su carrera.

Julio Velarde, presidente del BCR, economista y funcionario peruano | Foto: GEC

¿A qué se dedica un economista?

Se trata de aquel profesional experto en economía, aquel que realiza estudios e investiga con el fin de desarrollar y perfeccionar teorías, además de otros métodos de comportamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo. Sin embargo, no es el único ámbito en el que se desempeña.

También se destacan -gracias a sus conocimientos adquiridos a través de la experiencia- por la formulación de políticas económicas y soluciones a problemas financieros, no solo actuales, sino además los futuros. Pueden desempeñarse como asesores de empresas en cuanto a las tendencias del sistema económico en la búsqueda de recomendaciones para próximas operaciones financieras y el comercio eficaz, adelantándose a los riesgos venideros.