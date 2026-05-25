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El 25 de mayo de cada año se celebra el Día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek, el cual tiene como objetivo incentivar y festejar la cultura de los videojuegos, cómics, fantasía o ciencia ficción.
El 25 de mayo de cada año se celebra el Día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek, el cual tiene como objetivo incentivar y festejar la cultura de los videojuegos, cómics, fantasía o ciencia ficción.
¿Qué es friki, según la RAE?
La RAE define a friki como un individuo extravagante y pintoresco que practica obsesivamente o de forma desmesurada una afición. Usualmente este término se relaciona a la afición de muchas personas por series y películas de ciencia ficción, amantes de los libros y los videojuegos.
¿Por qué el día del orgullo friki o geek se celebra el 25 de mayo?
El 25 de mayo fue elegido para conmemorar el aniversario del estreno de la película ‘Star Wars: Una nueva esperanza’ en el año 1977.
Asimismo, esta fecha también se celebra el “Día de la Toalla”, el cual fue escogido por los seguidores del escritor británico Douglas Adams, autor de la saga “La guía del autoestopista galáctico”, ya que algunos de sus personajes usaban este elemento sobre sus hombros.
¿Cuándo se celebró el primer Día del Orgullo Geek?
El día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek nació en el año 2006 en España, cuando Germán Martínez, conocido popularmente en las redes sociales como el Señor Buebo, realizó la primera declaración sobre la celebración de este día en el blog de ‘El Lado Oscuro’.
Martínez proponía crear una fecha parecida a la del Día del Libro para que toda la comunidad friki pudiera tener acceso a descuentos en cómics y novelas de tiendas especializadas.
La primera celebración del Día del Orgullo Friki se dio el 25 de mayo de 2006 en la Plaza de Callao, en Madrid, donde llegaron alrededor de 300 personas disfrazadas de sus personajes de ficción preferidos para realizar una especie de Pac-Man humano.
FRASES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL ORGULLO FRIKI
- “Que la Fuerza te acompañe” - ‘Star Wars’
- “Luke, yo soy tu padre” - ‘Star Wars’
- “Hasta el infinito y más allá!” - ‘Toy Story’
- “Un anillo para gobernarlos a todos” - ‘El Señor de los Anillos’
- “Es peligroso ir solo, toma esto” - ‘The Legend of Zelda’
- “Winter is coming” - ‘Juego de Tronos’
- “Vivo, muero, vivo de nuevo.” — ‘Mad Max: Furia en la carretera’
- “En mi mundo, eso significa esperanza.” —‘Superman’
- “Siempre seré el optimista, el esperanzado, el soñador tonto” - ‘Doctor Who’
- “La vida encuentra un camino” - ‘Jurassic Park’
- “No todos los que vagan están perdidos” - ‘El Señor de los Anillos’
- “¡Expecto Patronum!” - ‘Harry Potter’
- “¡Vamos, equipo Venture!” - ‘The Venture Bros’
- “¡Es más de 9000!” - ‘Dragon Ball Z’
- “El miedo es el camino hacia el lado oscuro” - ‘Star Wars’
- “No estoy en peligro, yo soy el peligro” - ‘Breaking Bad’
- “¡Wubba lubba dub dub!” - ‘Rick y Morty’
- “¡Soy el rey del mundo!” - ‘Titanic’
- “¡Hakuna Matata!” - ‘El Rey León’
- “¡Vida larga y próspera!” - ‘Star Trek'
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.