Resumen

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Darth Vader y Leia en 'Star Wars: Episode IV - A New Hope' (Foto: Lucasfilm)
Darth Vader y Leia en 'Star Wars: Episode IV - A New Hope' (Foto: Lucasfilm)
Por Redacción EC

El 25 de mayo de cada año se celebra el Día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek, el cual tiene como objetivo incentivar y festejar la cultura de los videojuegos, cómics, fantasía o ciencia ficción.

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