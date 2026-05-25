El 25 de mayo de cada año se celebra el Día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek, el cual tiene como objetivo incentivar y festejar la cultura de los videojuegos, cómics, fantasía o ciencia ficción.

¿Qué es friki, según la RAE?

La RAE define a friki como un individuo extravagante y pintoresco que practica obsesivamente o de forma desmesurada una afición. Usualmente este término se relaciona a la afición de muchas personas por series y películas de ciencia ficción, amantes de los libros y los videojuegos.

¿Por qué el día del orgullo friki o geek se celebra el 25 de mayo?

El 25 de mayo fue elegido para conmemorar el aniversario del estreno de la película ‘Star Wars: Una nueva esperanza’ en el año 1977.

'Star Wars: A new Hope' se estrenó en 1997 (Foto: Lucasfilm)

Asimismo, esta fecha también se celebra el “Día de la Toalla”, el cual fue escogido por los seguidores del escritor británico Douglas Adams, autor de la saga “La guía del autoestopista galáctico”, ya que algunos de sus personajes usaban este elemento sobre sus hombros.

Douglas Adams, autor de la Guía del autoestopista galáctico | Foto: difusión

¿Cuándo se celebró el primer Día del Orgullo Geek?

El día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Geek nació en el año 2006 en España, cuando Germán Martínez, conocido popularmente en las redes sociales como el Señor Buebo, realizó la primera declaración sobre la celebración de este día en el blog de ‘El Lado Oscuro’.

Martínez proponía crear una fecha parecida a la del Día del Libro para que toda la comunidad friki pudiera tener acceso a descuentos en cómics y novelas de tiendas especializadas.

La primera celebración del Día del Orgullo Friki se dio el 25 de mayo de 2006 en la Plaza de Callao, en Madrid, donde llegaron alrededor de 300 personas disfrazadas de sus personajes de ficción preferidos para realizar una especie de Pac-Man humano.

FRASES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL ORGULLO FRIKI