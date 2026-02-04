Seguro has oído o visto “La Noche de los Muertos Vivientes”, una franquicia estadounidense que estrenó películas de terror relacionadas a la aparición de seres resucitados. Su propagación cinematográfica significó que, también, formara parte del largo listado de efemérides no oficiales con la celebración de su Día del Orgullo Zombie. Te contamos quién es el causante de esta tenebrosa conmemoración y por qué se celebra cada 4 de febrero.

¿Por qué se celebra el Día del orgullo zombie cada 4 de febrero?

En 1968 se estrenaría el film que marcaría tendencia en la imagen referencial y contemporánea del zombie, que años después se vería reflejado en “Thriller”, el icónico tema musical interpretado por Michael Jackson, y en series como The Walking Dead.

La conmemoración del Día del Orgullo Zombie no registra fecha oficial de proclamación, pero diversos medios coinciden en afirmar que fueron los propios fanáticos de este subgénero del cine del terror, quienes decidieron declarar esta efeméride para recordar la vida como director, guionista y actor del estadounidense George Andrew Romero.

“The Last of Us” es una serie que se basa en el videojuego homónimo acerca de un futuro apocalíptico por zombis (Foto: Naughty Dog)

Dicho personaje estuvo inmerso en el mundo de los zombies hace 55 años, y aunque no fue el primer director de cine en decidir cada plano, guiar a los actores, y producir artísticamente un film de este subgénero del terror, se le considera como el creador del prototipo de estos afamados caminantes desorientados, sin rumbo, y maltrechos que salen de sus tumbas, y forman parte del apocalipsis zombie.

Hace exactamente 83 años nació la figura de George Andrew Romero, y en honor a su natalicio, el Día del Orgullo Zombie quedó instituido para que sea celebrado por los amantes de las películas de zombies, cineastas, y otras figuras de este subgénero terrorífico, cada 4 de febrero.

¿Quién fue George Andrew Romero?

Nacido en El Bronx de la ciudad de Nueva York, George se convirtió en uno de los cineastas más venerados por los amantes del cine zombie.

La relación con el Día del Orgullo Zombie tiene que ver por la construcción de varias historias de ese subgénero que marcó una época, y lo llevó a la fama, y entre las cuales destaca, sin duda, su debut como director con “La Noche de los Muertos Vivientes” estrenada en 1968, y financiada por Image Ten Productions.

George Andrew Romero estudió en la Universidad Carnegie Mellon ubicada en Pensilvania, y tras graduarse cuando tenía 20 años, empezó su carrera cinematográfica grabando cortometrajes, y también trabajando en la serie infantil educativa, Mister Rogers’ Neighborhood.

Tras el éxito de “La Noche de los Muertos Vivientes”, dirigió otras 3 películas de manera consecutiva aunque sin el grado de popularidad que logró con la primera:

1971: There’s Always Vanilla (Comedia romántica)

1972: Season of the Witch

1973: The Crazies

A los 77 años, George falleció un 16 de julio en Canadá luego de luchar contra un cáncer al pulmón, dejando un legado que es recordado con cada Día del Orgullo Zombie.