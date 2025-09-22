Los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier creencia, costumbre u orientación. La bisexualidad forma parte de la diversidad de patrones y comportamientos en una sociedad, y con la finalidad de rechazar cualquier acto discriminatorio y visibilizar la importancia del respeto hacia las personas sin condicionarlas por sus sentimientos y emociones, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad desde hace más de 2 décadas. Te contamos sobre el origen de esta efemérides y su importancia a nivel mundial.

La bisexualidad es una orientación sexual que se mira con recelo y rechazo. Los prejuicios y la discriminación afloran cuando se conoce sobre la historia de una persona que se siente atraída por alguien de su mismo sexo, y a la vez por el opuesto. Es decir, que un ser humano puede tener interés o fascinación tanto por un hombre como por una mujer.

Día Internacional de la Bisexualidad: ¿Por qué se celebra el 23 de septiembre?

La bisexualidad es una de las orientaciones sexuales que forma parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTIQ+), y suele añadirse el símbolo + para incluir a todos los grupos o colectivos que no figuran representados en las siglas iniciales.

De acuerdo con el relato compartido por el movimiento global, Amnistía Internacional, las personas percibidas como bisexuales “son objeto de diversos abusos contra los derechos humanos por motivo de su orientación sexual”. Entre ellos figuran la violencia, la tortura y los malos tratos en centros de detención y discriminación contra su derecho a la salud”.

¿Por qué el día de la bisexualidad se conmemora cada 23 de septiembre? | Foto: difusión

Así se originó el Día Internacional de la Bisexualidad

La bifobia que sufría la comunidad bisexual en los años 90, con mayor frecuencia en Estados Unidos, significó la instauración de diversas organizaciones de activismo exclusivo hacia la defensa de los derechos humanos de este colectivo.

Según el portal español de Amnistía Internacional, el Día Internacional de la Bisexualidad se decretó y proclamó en 1999, y tuvo su origen en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica.

La organización ILGA agrupa a más de 1100 organizaciones miembros dedicadas a lograr la igualdad de derechos para las personas que representan a la comunidad LGBTIQ+.

En el evento de 1999, Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilbur, activistas bisexuales estadounidenses, tuvieron la iniciativa de establecer esta efemérides a nivel internacional.

“Desde la rebelión de Stonewall, la comunidad de gays y lesbianas ha crecido en fuerza y visibilidad. La comunidad bisexual también ha crecido en fuerza, pero en muchos aspectos seguimos siendo invisibles”, declaró Gigi Raven Wilbur en una entrevista posterior a tan importante determinación.

El día de la bisexualidad se conmemora cada 23 de septiembre | Foto: difusión

¿Por qué el Día Internacional de la Bisexualidad se celebra cada 23 de septiembre?

El motivo de la fecha corresponde a 2 razones fundamentales, y una de ellas está asociada al histórico vocalista principal de Queen.

Freddie Mercury es considerado por la comunidad LGBTIQ+ como una figura emblemática que decidió visibilizar su orientación sexual como bisexual.

La superestrella británica nació el 5 de septiembre de 1946, y Wendy, Michael y Gigi decidieron tomar como referencia el mes en que nació para darle forma a la fecha central de la efemérides internacional.

El otro motivo que complementó el día y lo reconoció para que se celebre cada 23 de setiembre es la fecha de cumpleaños de Gigi Raven Wilbur, una de las activistas con mayor presencia en los movimientos que buscan abogar por los derechos humanos de las personas con orientación bisexual.