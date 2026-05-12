Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Esta fecha coincide con el Día Internacional de la Enfermería y el nacimiento de Florence Nightingale. El propósito de esta efemérides es generar conciencia respecto a estas enfermedades que son padecidas por entre el 3% y el 6% de la población mundial.

A pesar de que ha renacido el interés por las investigaciones sobre la fibromialgia, hasta ahora no se sabe con certeza su causa u origen. Por ahora, la atención de los médicos se centra en el diagnóstico y el alivio de los síntomas, de los cuales el dolor musculoesquelético crónico es el más destacable.

¿Cuáles son los síntomas de la fibromialgia?

Aparte del dolor musculoesquelético, también pueden presentarse otros síntomas como la fatiga intensa, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, rigidez matutina, cefaleas, entre otros. Mientras tanto, el dolor puede ser leve o intenso, además de que puede sentirse por intervalos largos.

A cualquier persona le puede dar fibromialgia, pero se presenta más en mujeres que en hombres. Foto: Istock / AntonioGuillem

La fibromialgia y su diagnóstico

La fibromialgia tardó un poco en ser reconocida como enfermedad. Recién en el año 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones médicas internacionales la reconocieron como una patología de reumatismo no articular, caracterizada por el dolor músculo-esquelético crónico y generalizado de origen desconocido.

Usualmente, el diagnóstico de fibromialgia tarda, ya que el paciente debe ser evaluado por varios especialistas para descartar cualquier otra enfermedad. El diagnóstico suele ser eminentemente clínico, ya que los resultados de las radiografías, hemogramas y biopsias suelen indicar que la salud del paciente es normal.

En el examen físico general, los especialistas podrán analizar la movilidad articular y la exploración neurológica. Si el paciente no presenta signos inflamatorios articulares a pesar del dolor, se está entonces ante un posible cuadro de fibromialgia.

Si bien se desconoce la causa de esta enfermedad, se sabe que existe una predisposición genética a desarrollarla. Por ello, esta podría “despertarse” ante un pico de estrés o una situación traumática a nivel físico o emocional.

Aunque no se conoce la causa exacta de la fibromialgia, se cree que está relacionada con la interacción entre factores genéticos y ambientales.

¿Qué tratamientos existen para la fibromialgia?

Actualmente no hay una cura para la fibromialgia, pero sí hay tratamientos dirigidos a reducir y controlar los síntomas para que el paciente pueda llevar su vida con normalidad.

Programas de rehabilitación física y ejercicios aeróbicos.

Ejercicios de fortalecimiento muscular y de flexibilidad.

Técnicas de relajación para tratar la tensión muscular y la ansiedad.

Programas educativos que ayuden a comprender y controlar la fibromialgia.

Terapia cognitivo-conductual, mindfulness, kinesiología, terapia ocupacional, la musicoterapia, la terapia recreacional y la danza terapia son alternativas muy efectivas.

Tratamiento farmacológico para la reducción del dolor y la ansiedad, la mejoría del sueño y la calidad de vida.