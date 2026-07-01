Reír parece una acción espontánea, pero detrás de una carcajada intervienen complejos procesos cerebrales. Psicólogos, neurocientíficos y especialistas en comportamiento humano han dedicado años a estudiar cómo funciona el humor y qué características debe tener un chiste para ser considerado verdaderamente divertido. Sus conclusiones revelan que el contexto, la sorpresa y la identificación con la historia son elementos esenciales para despertar la risa.

Uno de los experimentos más conocidos sobre este tema fue realizado por el psicólogo británico Richard Wiseman, quien recopiló miles de chistes enviados por personas de distintos países y pidió a millones de usuarios que los calificaran. El objetivo era descubrir cuál lograba provocar más risas de manera universal. El resultado mostró que el humor funciona mejor cuando combina una situación cotidiana con un desenlace inesperado, sin depender demasiado de referencias culturales.

¿Cuál es el chiste más gracioso según la ciencia?

El estudio concluyó que el chiste mejor valorado fue uno protagonizado por dos cazadores en un bosque. En la historia, uno de ellos parece desvanecerse y su compañero llama desesperado al servicio de emergencias. Tras explicar la situación, la operadora le dice que primero debe asegurarse de que su amigo realmente ha muerto. Segundos después se escucha un disparo y el hombre responde: “Listo, ¿y ahora qué hago?”. La combinación de tensión, sorpresa y absurdo fue determinante para que obtuviera la mayor puntuación entre los participantes.

Aunque no todas las personas reaccionan igual ante el mismo chiste, los investigadores encontraron patrones comunes. Las bromas que presentan un giro inesperado y requieren un breve esfuerzo mental para comprender el remate suelen generar una respuesta más intensa. En cambio, el humor basado únicamente en estereotipos o juegos de palabras tiende a depender mucho más de la cultura y del idioma de quien lo escucha.

¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos reímos?

Las investigaciones en neurociencia muestran que la risa activa distintas regiones del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria y el procesamiento del lenguaje. Además, favorece la liberación de dopamina y endorfinas, sustancias asociadas con la sensación de bienestar y la reducción del estrés. Sin embargo, los especialistas aclaran que, aunque reír mejora el estado de ánimo y fortalece las relaciones sociales, no existen pruebas concluyentes de que por sí solo aumente la esperanza de vida.

Diversos estudios también destacan que compartir momentos de humor ayuda a disminuir la ansiedad, fortalece los vínculos afectivos y mejora la comunicación entre las personas. Por ello, psicólogos recomiendan incorporar espacios de diversión y risas en la rutina diaria como una forma sencilla de favorecer el bienestar emocional.

El humor sigue siendo un desafío incluso para la ciencia

A pesar de los avances, los expertos coinciden en que no existe una fórmula universal para hacer reír. La personalidad, las experiencias de vida, la edad y el contexto cultural influyen en la manera en que cada persona interpreta un chiste. Lo que resulta hilarante para alguien puede pasar inadvertido para otra persona.

En el marco del Día Internacional del Chiste, la ciencia recuerda que el humor es mucho más que entretenimiento. Reír estimula el cerebro, reduce la tensión cotidiana y fortalece la convivencia. Y aunque todavía no exista un chiste capaz de hacer reír a todo el mundo por igual, los investigadores coinciden en que compartir una buena carcajada sigue siendo una de las formas más simples y efectivas de conectar con los demás.

La risa como herramienta de salud y conexión social

Más allá de los debates sobre límites y corrección política, hay un amplio consenso en torno a los beneficios de la risa para la salud física y mental. Diversos estudios indican que reír con frecuencia puede ayudar a reducir la percepción de dolor, mejorar la circulación, reforzar el sistema inmunológico y aumentar la sensación subjetiva de bienestar, especialmente cuando la risa es compartida.

En el plano social, los chistes funcionan como un código rápido para medir afinidades, romper el hielo y reforzar la confianza dentro de un grupo. No es casual que muchas amistades se consoliden alrededor de chistes internos o anécdotas repetidas, ni que las redes sociales premien a quienes logran condensar experiencias comunes en memes o remates de pocos segundos que se vuelven virales.

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