Día internacional del Periodista
Día internacional del Periodista
Por Redacción EC

La libertad de expresión, y la difusión de la información son algunos de los principios básicos del periodismo. Los medios de comunicación cumplen un rol crucial en la transmisión y divulgación de contenido para que el ciudadano se mantenga informado. En el marco del Día Internacional del Periodista, conozcamos el porqué y en honor a quién se celebra cada 8 de setiembre.

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