El TDAH es una condición del neurodesarrollo que afecta la capacidad para mantener la atención, controlar los impulsos y regular la actividad física. Aunque suele detectarse durante la infancia, muchas personas llegan a la adultez sin haber recibido un diagnóstico, lo que puede repercutir en el rendimiento académico, laboral y en las relaciones personales. Los expertos insisten en que no se trata de un problema de disciplina ni de mala conducta, sino de una condición que requiere evaluación profesional y un abordaje integral.

Qué es el TDAH y cómo se manifiesta

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tres grupos de síntomas: inatención, hiperactividad e impulsividad. En la práctica, esto significa dificultad para mantener la concentración, tendencia a moverse o hablar en exceso y a actuar sin pensar, con problemas para regular la conducta en distintos contextos.

Los manuales diagnósticos señalan que los síntomas deben aparecer antes de los 12 años y mantenerse durante al menos seis meses, en intensidad suficiente como para afectar el funcionamiento en dos o más entornos (por ejemplo, casa y escuela). No se trata de un “bache pasajero”: el TDAH suele acompañar a la persona a lo largo de la vida, aunque la forma de manifestarse cambia de la niñez a la adultez.

Principales síntomas en niños y adolescentes

En niños y adolescentes, los síntomas suelen ser más visibles. Entre los signos de alerta más frecuentes están:

Dificultad para prestar atención en clase, seguir instrucciones o terminar tareas escolares.

en clase, seguir instrucciones o terminar tareas escolares. Olvidos constantes: perder útiles, no llevar deberes, olvidar citas o actividades.

perder útiles, no llevar deberes, olvidar citas o actividades. Hiperactividad : moverse sin parar, levantarse del asiento, golpear manos o pies, hablar en exceso.

: moverse sin parar, levantarse del asiento, golpear manos o pies, hablar en exceso. Impulsividad: contestar antes de que termine la pregunta, interrumpir a otros, dificultad para esperar turnos en juegos o actividades.

Estas dificultades pueden traducirse en bajo rendimiento escolar, problemas de conducta, tensiones familiares y sociales y, con el tiempo, baja autoestima al sentirse “menos capaz” o “problemático” frente a los demás.

Cómo se ve el TDAH en adultos

En la adultez, la hiperactividad suele ser menos evidente y se convierte en inquietud interna, impaciencia o dificultad para relajarse, mientras que la inatención y la impulsividad siguen presentes. Los adultos con TDAH suelen tener problemas para:

Mantener la atención en tareas largas o poco interesantes.

Organizar su tiempo, cumplir plazos y finalizar proyectos.

Manejar su economía y responsabilidades cotidianas (facturas, citas, llamadas).

Mantener relaciones estables, por cambios de humor, irritabilidad y olvidos frecuentes.

Muchos describen que “siempre pierden cosas importantes”, se distraen con facilidad, se ponen nerviosos con el estrés y arrastran baja autoestima por años de sentir que “no encajan” en las expectativas laborales o familiares.

Por qué el diagnóstico temprano es tan importante

Pediatras y psicólogos insisten en que un diagnóstico temprano de TDAH puede prevenir problemas de autoestima, inseguridad, fracaso escolar y riesgo de adicciones o trastornos emocionales en la adolescencia. Cuando el cuadro se identifica a tiempo, es posible diseñar intervenciones que reduzcan el impacto de los síntomas en el día a día.

Los criterios diagnósticos exigen que los síntomas se mantengan al menos seis meses, comiencen antes de los 12 años y generen un malestar o deterioro significativo. Detectar el TDAH no es “etiquetar” a un niño o adulto: es poner nombre a una dificultad real y abrir la puerta a apoyos concretos en el aula, en casa y en el trabajo.

Tratamiento y estrategias: no es solo medicación

El tratamiento del TDAH suele ser multimodal: combina medicación, psicoterapia y psicoeducación, ajustados a cada caso. Entre los fármacos más utilizados están el metilfenidato, las anfetaminas y la atomoxetina, recomendados en niños y adolescentes por guías especializadas, siempre bajo supervisión médica.

A esto se suman intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual, programas de entrenamiento en habilidades organizativas, pautas para familias y docentes y estrategias de autocuidado en adultos. El objetivo no es “curar” el TDAH, sino reducir sus consecuencias, mejorar la capacidad de concentración, organizar mejor el entorno y fortalecer la autoestima y las relaciones.

Cuándo pedir ayuda y qué pasos seguir

Si un niño, adolescente o adulto presenta varios de estos síntomas y ellos afectan su rendimiento, sus relaciones o su bienestar emocional, los expertos recomiendan consultar con un profesional de salud mental o neurodesarrollo (pediatra, psiquiatra, psicólogo clínico). El proceso suele incluir entrevistas, cuestionarios y la observación de la conducta en distintos contextos.

Hablar del TDAH en voz alta y con información fiable permite desmontar mitos: no es “flojera”, no es solo mala crianza y no es algo que se deba ocultar. Entender que se trata de un trastorno real, con causas neurobiológicas y tratamientos disponibles, puede ser el primer paso para que muchas personas (niños y adultos) dejen de sentirse “rotas” y empiecen a verse como personas con un estilo de funcionamiento diferente, que merecen apoyo y herramientas para vivir mejor.

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