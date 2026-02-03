Por qué el día mundial contra el cáncer se celebra el 4 de febrero | Foto: Pexels
Redacción EC
Redacción EC

Cada 4 de febrero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y reflexionar sobre la prevención y control de esta enfermedad.

De manera global, se estima que durante el último año se registraron 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. Mientras que se prevé que los casos de cáncer aumentarán aproximadamente un 60 % durante las próximas dos décadas.

Día mundial contra el cáncer | (Foto referencial: Vergani_Fotografia / iStock)
Factores de riesgo para el cáncer

Existen muchos factores, genéticos y ambientales, los cuales aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer:

  • Antecedentes familiares

En muchos casos, el riesgo de padecer cáncer se debe a un solo gen o la interacción de varios genes. La presencia de un cromosoma adicional o anómalo aumenta el riesgo de cáncer.

  • Edad

Según estudios, más del 60% de los distintos tipos de cáncer se presentan en personas mayores de 65 años. Esto de sebe a la combinación de una exposición mayor y más prolongada a los cancerígenos y a una debilitación del sistema inmunitario.

  • Infecciones

Existen varios virus que provocan cáncer en los seres humanos, siendo uno de los casos más comunes el virus del papiloma humano (VPH), el cual afecta a hombres y mujeres de todo el mundo.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer | (Foto: Pexels)
Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer | (Foto: Pexels)

Consejos para reducir los riesgos de cáncer

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha dado algunas recomendaciones para que los casos de cáncer se puedan prevenir.

  • No fumar.
  • Consumir alimentos vegetales con fitoestrógenos y ricos en fibra.
  • Realiza actividad física de al menos 30 minutos cada día.
  • Evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde.
  • Además de utilizar sombrero de borde amplio, lentes oscuros y camisa y protector solar.

Las mujeres deben practicarse el papanicolaou y el autoexamen de mamas regularmente.

