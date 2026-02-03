Cada 4 de febrero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y reflexionar sobre la prevención y control de esta enfermedad.

De manera global, se estima que durante el último año se registraron 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. Mientras que se prevé que los casos de cáncer aumentarán aproximadamente un 60 % durante las próximas dos décadas.

Día mundial contra el cáncer | (Foto referencial: Vergani_Fotografia / iStock)

Factores de riesgo para el cáncer

Existen muchos factores, genéticos y ambientales, los cuales aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer:

Antecedentes familiares

En muchos casos, el riesgo de padecer cáncer se debe a un solo gen o la interacción de varios genes. La presencia de un cromosoma adicional o anómalo aumenta el riesgo de cáncer.

Edad

Según estudios, más del 60% de los distintos tipos de cáncer se presentan en personas mayores de 65 años. Esto de sebe a la combinación de una exposición mayor y más prolongada a los cancerígenos y a una debilitación del sistema inmunitario.

Infecciones

Existen varios virus que provocan cáncer en los seres humanos, siendo uno de los casos más comunes el virus del papiloma humano (VPH), el cual afecta a hombres y mujeres de todo el mundo.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer | (Foto: Pexels)

Consejos para reducir los riesgos de cáncer

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) ha dado algunas recomendaciones para que los casos de cáncer se puedan prevenir.

No fumar.

Consumir alimentos vegetales con fitoestrógenos y ricos en fibra.

Realiza actividad física de al menos 30 minutos cada día.

Evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde.

Además de utilizar sombrero de borde amplio, lentes oscuros y camisa y protector solar.

Las mujeres deben practicarse el papanicolaou y el autoexamen de mamas regularmente.