Cada año, el 24 de enero se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, donde festeja las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo, y las promueve como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz.

Asimismo, por tratarse de una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad, la promoción de la cultura africana y de los afrodescendientes es crucial para el desarrollo del continente y para la humanidad en su conjunto, asegura la UNESCO.

Unesco. (Foto referencial: EFE)

En su 40 sesión de la Conferencia General de 2019, la UNESCO adoptó el 24 de enero como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, fecha que coincide con la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana.

Por lo tanto, la celebración de este día intenta también promover al máximo la ratificación e implementación de esta carta por parte de los Estados Africanos, fortaleciendo así el rol de la cultura en la promoción de la paz en el continente.

“La cultura es también una fuente de creatividad en constante evolución. El hecho de apoyar la participación de los artistas y creadores africanos y afrodescendientes en la economía creativa podría contribuir a remodelar África, dentro y fuera del continente, lo que generaría nuevas oportunidades para los jóvenes.”, declaró Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes.

Cabe resaltar que, por motivo de la celebración del Día mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, la UNESCO alienta la participación en los debates, talleres, conferencias, eventos culturales, entre otras presentaciones.