El día mundial de la filosofía se conmemora el tercer jueves de noviembre, en este año le corresponde al jueves 20 de noviembre. Según la RAE (Real Academia Española), la filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Por ese motivo, con el fin de rendirle homenaje, se eligió una fecha especial.

La filosofía es esencial para comprender mejor el mundo que nos rodea. (Ilustración: Víctor Aguilar)

¿Cómo se originó el Día Mundial de la Filosofía?

El 29 de julio de 2005, la Conferencia General de la Unesco en la Resolución 33C/45 proclama que el Día Mundial de la Filosofía se celebrará cada tercer jueves del mes de noviembre de cada año.

“La filosofía, además de una disciplina apasionante, es una práctica cotidiana que puede transformar las sociedades. Al hacernos descubrir la diversidad de las corrientes intelectuales del mundo, estimula el diálogo entre las culturas, y al despertarnos al ejercicio del pensamiento y la confrontación razonada de opiniones, ayuda a construir una sociedad más tolerante y respetuosa”, señaló en su momento Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

Para la UNESCO, la filosofía ofrece las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad.

El logotipo de la UNESCO aparece en la imagen del 15 de octubre de 2001 en París, durante la 31ª sesión de la Conferencia General de la organización. (MAL LANGSDON / POOL / AFP) / MAL LANGSDON

¿Con qué propósito se celebra el Día Mundial de la Filosofía?