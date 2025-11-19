El día mundial de la filosofía se conmemora el tercer jueves de noviembre, en este año le corresponde al jueves 20 de noviembre. Según la RAE (Real Academia Española), la filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Por ese motivo, con el fin de rendirle homenaje, se eligió una fecha especial.
¿Cómo se originó el Día Mundial de la Filosofía?
El 29 de julio de 2005, la Conferencia General de la Unesco en la Resolución 33C/45 proclama que el Día Mundial de la Filosofía se celebrará cada tercer jueves del mes de noviembre de cada año.
“La filosofía, además de una disciplina apasionante, es una práctica cotidiana que puede transformar las sociedades. Al hacernos descubrir la diversidad de las corrientes intelectuales del mundo, estimula el diálogo entre las culturas, y al despertarnos al ejercicio del pensamiento y la confrontación razonada de opiniones, ayuda a construir una sociedad más tolerante y respetuosa”, señaló en su momento Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.
Para la UNESCO, la filosofía ofrece las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial: la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad.
¿Con qué propósito se celebra el Día Mundial de la Filosofía?
- Renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía.
- Alentar el análisis, la investigación y los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos para responder mejor a los desafíos con los que se enfrenta hoy en día la humanidad.
- Sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades los efectos de la mundialización o la incorporación a la modernidad.
- Hacer un balance de la situación de la enseñanza de la filosofía en el mundo, insistiendo particularmente en las dificultades para su acceso.
- Subrayar la importancia de la generalización de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras.