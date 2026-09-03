El aseo personal suele asociarse con acciones tan cotidianas como bañarse, cepillarse los dientes o lavarse las manos. Sin embargo, la higiene va mucho más allá y también comprende la limpieza del hogar, la manipulación segura de alimentos, la ventilación de los ambientes y la correcta eliminación de residuos. En ese contexto, cada 3 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Higiene, una jornada orientada a generar conciencia sobre la relación entre estos hábitos y la prevención de enfermedades.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Higiene?

La fecha busca recordar que mantener buenas condiciones de higiene es una tarea que empieza en la rutina diaria y tiene un impacto que alcanza a toda la comunidad. Una adecuada limpieza puede ayudar a reducir la exposición y transmisión de microorganismos asociados con infecciones gastrointestinales, respiratorias, de la piel y otras enfermedades. Por ello, la jornada pone el foco no solamente en la higiene corporal, sino también en los espacios donde las personas viven, trabajan, estudian y preparan sus alimentos.

Es importante, además, no confundir esta conmemoración del 3 de septiembre con el Día Mundial de la Higiene de las Manos, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra cada 5 de mayo y que está especialmente relacionado con la prevención y el control de infecciones en los establecimientos de salud. La OMS considera la higiene de manos una intervención fundamental para proteger tanto a pacientes como a trabajadores sanitarios.

El lavado de manos sigue siendo una medida clave

Entre los diferentes hábitos de higiene, el lavado de manos ocupa un lugar central. Las manos entran constantemente en contacto con superficies, objetos, alimentos y otras personas, por lo que pueden convertirse en una vía para transportar microorganismos. La recomendación es utilizar agua y jabón y limpiar cuidadosamente palmas, dorsos, dedos, espacios entre ellos y debajo de las uñas. También resulta especialmente importante hacerlo antes de preparar o consumir alimentos y después de utilizar el baño, entre otros momentos de la rutina.

La higiene también está en la cocina y el hogar

La prevención no termina después de lavarse las manos. En la casa también resulta importante mantener limpias las superficies de uso frecuente, lavar adecuadamente frutas y verduras, conservar los alimentos de manera segura y mantener en buenas condiciones los utensilios utilizados para cocinar. La ventilación de los ambientes, el lavado periódico de ropa de cama y toallas y la disposición adecuada de los residuos completan una serie de medidas sencillas que contribuyen a mantener espacios más saludables.

La conmemoración del Día Mundial de la Higiene sirve, en ese sentido, como un recordatorio de que la prevención muchas veces empieza con gestos aparentemente pequeños. La OMS destaca que una higiene adecuada de las manos, acompañada de condiciones apropiadas de agua, saneamiento y gestión de residuos, es fundamental para reducir riesgos sanitarios. Más que una fecha simbólica, el 3 de septiembre invita a revisar hábitos que forman parte de la vida diaria y que pueden marcar una diferencia en el cuidado individual y colectivo.

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