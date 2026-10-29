La psoriasis es una de las enfermedades más conocidas de la piel. En el día a día, dicha afección cutánea afecta a miles de personas de todo el mundo. Por esa razón, este sábado 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, una fecha importante para reflexionar sobre este tipo de lesión dermatológica.

¿Qué es la psoriasis?

La psoriasis produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad clínica y evolutiva. No es contagiosa, aunque sí puede ser hereditaria.

¿Cómo se presenta la psoriasis?

Puede hacerse presente en cualquier parte de la piel, más comúnmente en las zonas de codos, rodillas, cuero cabelludo, abdomen, piernas y espalda. No es extraño que también aparezca en las uñas.

Durante el año 2004, se juntaron múltiples entidades que representaban a pacientes con psoriasis. El objetivo era constituir un Comité Directivo del Día Mundial de la Psoriasis.

La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) decretó el 29 octubre como la fecha en la que se deberá informar y concienciar a las personas sobre las consecuencias psicológicas y físicas que enfrentan quienes sufren dicha enfermedad de la piel.

¿Cuáles son los objetivos del Día Mundial de la Psoriasis?

Según la página Día Internacional, estas son las metas de esta fecha especial: