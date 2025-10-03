El día mundial de la sonrisa se celebra a inicios del mes de octubre, precisamente el 4 de octubre. Esta es una iniciativa que se extiende a lo largo de todo el mundo y es de gran importancia para muchos. Es por ello que en esta nota te brindaremos toda la información de esta efemérides tan especial.

¿Cómo se originó el Día Mundial de la Sonrisa?

Según se desprende de la web, en 1999, Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico ‘Smile Face’ o ‘Carita Feliz’ decidió instaurar la celebración del Día Mundial de la Sonrisa. Harvey Ball, el promotor de la celebración del Día Mundial de la Sonrisa, dijo en su momento que esta fecha tenía que ser pensada para la humanidad como un momento para ser feliz y llevar alegría a los demás, al menos una vez al año.

Harvey Ball (Foto: spokesman.com)

Dos años después de anunciado el Día Mundial de la Sonrisa, Harvey Ball murió fundándose la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, una organización que se encarga, año tras año, de recaudar fondos y llevar a cabo actividades ligadas a obras benéficas que lleven alegría a la mayor cantidad de personas en el mundo.

El motivo exacto de por qué el Día Mundial de la Sonrisa se conmemora el 04 de octubre es porque en 1999, cuando Harvey Ball decide anunciar esta fecha, da el anuncio como que se debe celebrar el primer viernes del octavo mes de ese año.