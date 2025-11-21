Cada 21 de noviembre se celebra el día de la televisión, por ende, se hace una especial mención al rubro audiovisual. La comunicación audiovisual combina imágenes en movimiento y sonidos, y representa la mayor fuente de consumo de vídeo mediante un sistema empleado como mecanismo de difusión a nivel global. Gracias a una declaración oficializada hace más de 20 años, el aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales tiene su propia efemérides celebrada bajo la denominación del Día Mundial de la Televisión, y con el objetivo de conmemorar un acontecimiento histórico e importante. En las siguientes líneas te contamos más de esta efemérides, su origen, declaración oficial, entre otros.

¿Desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Televisión y quién lo decretó?

Hace exactamente 26 años, el Día Mundial de la Televisión fue decretado oficialmente como efemérides para celebrar la importancia del aparato en sí y la influencia que tiene sobre el ser humano al momento de ofrecer funcionalidades variadas como medio de comunicación.

Dicha conmemoración anual desde 199, es posible gracias a una resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad internacional que mediante el 51/205 quiso promover el “reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones geo-televisivas en el escenario presente mundial”.

Cabe resaltar, que la iniciativa puesta en marcha con el Día Mundial de la Televisión forma parte de una serie de consideraciones basadas en características que valoran a este medio de comunicación y la reconocen como una “gama de contenidos multimedia e interactivos, como vídeos en streaming, música y navegación por Internet” mediante el cual las personas que lo consumen pueden educarse, entretenerse, entre otras capacidades que fortalecen el intelecto.

Marco Aurelio Denegri, figura emblemática de la televisión cultural peruana

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la TV cada 21 de noviembre?

La resolución emitida por la ONU el 28 de febrero de 1997, dispone la celebración del Día Mundial de la Televisión reafirmando “su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la libertad de información, así como con los principios de independencia, pluralismo y diversidad de los medios de comunicación”, tal y como figura redactado en el dictamen proclamado durante el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

Según quedó instaurado en la normativa, la efemérides se celebró por primera vez el 21/11 del mismo año en conmemoración de la primera edición del Foro Mundial sobre la materia llevada a cabo 365 días antes.

Resulta importante considerar entonces que el Día Mundial de la Televisión en 2024 significará el festejo número 27 si tenemos en cuenta la fecha de proclamación de la ONU y el evento considerado para tal fin.

“La televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública”, remarca la entidad en su portal web oficial.

¿Por qué el Día Mundial de la Televisión se celebra el 21 de noviembre en el mundo?

Por otro lado, la importancia de la televisión reside en su función comunicativa y de alto alcance. Así como los diarios, redes sociales en pleno siglo XXI, y radio, la televisión, también figura incluida en el listado de medios de comunicación que fortalece la visión como sentido básico para comunicarnos, informarnos y hasta distraernos.

De esta forma, el aparato eléctrico que recibe y reproduce imágenes y sonidos desde 1926, viene representando una fuente explicativa de lo que nos rodea, y termina siendo imprescindible para consolidar nuestros pensamientos a través del contacto audiovisual.