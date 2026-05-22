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Día Mundial de las Tortugas: desde cuándo y por qué se celebra el 23 de mayo | Foto: Magnifik
Día Mundial de las Tortugas: desde cuándo y por qué se celebra el 23 de mayo | Foto: Magnifik
Por Redacción EC

La tortuga es uno de los animales más antiguos e importantes para el medio ambiente. Es un tipo de reptil caracterizado por su caparazón donde se ubican sus órganos vitales y esconden sus extremidades, cabeza y cola. El medio ambiente depende de su rol como consumidora de semillas y contribución para que los ecosistemas funcionen adecuadamente. Por esta razón, el Día Mundial de la Tortuga es celebrado cada 23 de mayo con el objetivo de despertar conciencia acerca de la importancia que implica la supervivencia de los reptiles terrestres y marinos. En la siguiente nota, te contamos cómo se creó esta efemérides, historia y más detalles.

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