La tortuga es uno de los animales más antiguos e importantes para el medio ambiente. Es un tipo de reptil caracterizado por su caparazón donde se ubican sus órganos vitales y esconden sus extremidades, cabeza y cola. El medio ambiente depende de su rol como consumidora de semillas y contribución para que los ecosistemas funcionen adecuadamente. Por esta razón, el Día Mundial de la Tortuga es celebrado cada 23 de mayo con el objetivo de despertar conciencia acerca de la importancia que implica la supervivencia de los reptiles terrestres y marinos. En la siguiente nota, te contamos cómo se creó esta efemérides, historia y más detalles.

¿CÓMO SE CREÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA TORTUGA?

Una iniciativa medioambiental enfocada en salvaguardar el entorno y hábitat de los quelonios caracterizados por poseer un sólido caparazón que protege sus órganos vitales, se convirtió hace exactamente 23 años en una conmemoración anual gracias a la pareja de esposos, Susan Tellem y Marshall Thompson.

Tras recibir el status de organización sin fines de lucro en 1996, American Tortoise Rescue (ATR) al mando de la profesional en relaciones públicas y el productor de video de origen estadounidense, puso en marcha el plan integral para lanzar oficialmente el Día Mundial de la Tortuga.

Este reptil en constante peligro por la actividad humana es protegido por el ATR desde el año 1990, colectivo ubicado en la ciudad californiana de Malibú que según información compartida por el sitio web del denominado World Turtle Day, ha rescatado y/o reubicado cerca de 4 mil tortugas en los Estados Unidos y otros países que fueron sumándose al proyecto.

26 Years of World Turtle Day® protecting, advocating, learning, and most importantly SHELLEBRATING the turtles we all love. We wish every one a HAPPY WORLD TURTLE DAY® EVE!!!! pic.twitter.com/Uu5EMgAwc7 — World Turtle Day® (@WorldTurtleDay) May 22, 2026

¿DESDE CUÁNDO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LAS TORTUDAS CADA 23 DE MAYO?

La celebración del Día Mundial de la Tortuga comenzó a fines del siglo XX, y tuvo su primera efemérides oficial el 23 de mayo del 2000, y desde aquel entonces se ha conmemorado ininterrumpidamente con gran éxito en Canadá, Reino Unido, India, Australia, Grecia, entre otros.

Las tortugas verdes, que en el pasado fueron objeto de una intensa caza, han sido rescatadas del borde de la extinción.

¿POR QUÉ LAS TORTUGAS SON TAN IMPORTANTES Y QUÉ ACONSEJA EL ATR PARA QUE NO SE EXTINGAN?

La efemérides patrocinada por la organización sin fines de lucro situada en Malibú, y creada hace 33 años, tiene como objetivo que la población sea consciente del daño que padecen las tortugas si están expuestas a la pesca y el comercio ilegal de mascotas, mercado de alimentos vivos, y como consecuencia de ello, la destrucción de su hábitat.

En ese sentido, es importante destacar que el Día Mundial de la Tortuga pretende, también, visibilizar la importancia de este quelonio de tronco ancho y corto, y un caparazón que protege los órganos internos de su cuerpo, y que puede desplazarse tanto en el agua como en la tierra.

Por ejemplo, las tortugas marinas son esenciales y claves para mantener la vida de los ecosistemas porque cumplen funciones ecológicas tales como trasladar nutrientes, remover la arena de las playas, y alimentarse de esponjas y de medusas para mantener el control de las poblaciones.

Tortuga marina de Galápagos. Foto: Fundación Charles Darwin y National Geographic Society.

Con respecto a su conservación y el fin de evitar su trata indiscriminada, el ATR aconseja que nunca compres tortugas de una tienda de mascotas porque estarías fomentando la demanda de la naturaleza, nunca los quites tampoco de su zona de confort a no ser que estén heridas o enfermas, y también ten en cuenta lo siguiente:

Si ves que una tortuga está cruzando una calle concurrida, recógela y envíala en la misma dirección en la que se dirigía porque si intentas hacer que regrese, volverá a girar a la derecha, y podría perder su rumbo. Finalmente, no olvides reportar ante las autoridades la venta de cualquier tipo de tortuga de menos de 4 pulgadas.