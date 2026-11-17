Cada 17 de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, una fecha en la que se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de dicha dolencia y concientizar sobre la necesidad de promover la investigación de la enfermedad.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es una enfermedad en la que las células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Si el cáncer se origina en el pulmón, se denomina cáncer de pulmón.

Este tipo de cáncer comienza en los pulmones y se puede diseminar a los ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo, como el cerebro. A su vez, el cáncer originado en otros órganos se puede diseminar a los pulmones. Cuando las células cancerosas se diseminan de un órgano a otro, se le llama metástasis.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de pulmón?

Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón: el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Estas categorías se refieren a la apariencia de las células cancerosas al microscopio. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es más frecuente que el de células pequeñas.

Si tiene cáncer de pulmón (en especial, cáncer de pulmón de células no pequeñas), es posible que su médico ordene pruebas para averiguar si hay un cambio en sus genes (mutación genética). Los resultados de estas pruebas ayudan a que su médico sepa qué tratamientos funcionarán mejor para usted.

Los adenocarcinomas se desarrollan en las células que producen moco y son uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón.

¿Cómo identificar los síntomas?

Los síntomas más comunes del cáncer de pulmón son: una tos que no desaparece o que empeora, tos con sangre o esputo (saliva o flema) del color del metal oxidado, dolor en el pecho que a menudo empeora cuando se respira profundamente, se tose o se ríe.

Los factores de riesgo del cáncer de pulmón incluyen la exposición pasiva al humo del tabaco, los combustibles de biomasa, el escape de diesel, el radón, el asbesto y otros agentes cancerígenos ambientales y en el lugar de trabajo.

¿Cómo prevenirlo?

Puede ayudar a reducir su riesgo de cáncer de pulmón de las siguientes maneras: no fume, evite el humo secundario del tabaco y reduzca su exposición al radón.

Si eres fumador busca ayuda, ya que tarde afectará a tu salud y cuando quieras remediarlo será muy tarde. Foto: Freepik.

¿Cuál es el tratamiento?

El cáncer de pulmón se trata de diversas formas, dependiendo del tipo de cáncer y de cuánto se haya diseminado en el organismo. Las personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Las personas con cáncer de pulmón de células pequeñas por lo general reciben radioterapia y quimioterapia.

Cirugía: Una operación donde el médico corta el tejido canceroso.

Quimioterapia: El tumor busca reducir o eliminar mediante el uso de medicamentos. Estos medicamentos pueden administrarse en tabletas o por vía intravenosa.

Radioterapia: Consiste en el uso de radiación de alta intensidad (similar a los rayos X) para matar el cáncer.

Terapia dirigida: Se refiere al uso de medicamentos para bloquear el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas. Estos medicamentos pueden ser tabletas por boca o medicamentos por vía intravenosa.

Finalmente, se recomienda tener una visita anual con el médico para prevenir este tipo de enfermedades y mantener una alimentación saludable.

Fuentes de información: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades / National Cancer Institute