El mundo conmemora ciertas fechas basándose en distintos propósitos: algún hecho histórico que busca preservar en la memoria colectiva, impulsar objetivos sostenibles para el futuro o incluso brindar homenaje a algún héroe o figura histórica. Así surgió el ‘día mundial del Clima’ que se celebra cada 26 de marzo, esta curiosa efemérides es una fecha importante para sensibilizar a las personas sobre el cuidado del planeta y sobre todo generar conciencia a favor de la protección del ecosistema y todos sus componentes: flora, fauna y demás.

Con el pasar de los años, el planeta se ha ido deteriorando por la huella de consumo que deja la vida humana, lo que ha llevado a efectos permanentes en el ecosistema: animales en extinción, hábitats perdidas, flora extinta y sobre todo el cambio climático que promete terminar con la vida que queda en nuestro planeta. Por ello, cada año se busca crear consciencia ambientalista y tomar acción frente a este problema.

El día mundial del Clima se celebra cada 26 de marzo: ¿por qué esta efemérides es tan importante para la Tierra? | (Foto: NASA)

Por qué se creó el Día Mundial del Clima

El panorama actual de la Tierra es bastante complejo, ya que a pesar de estar sufriendo los efectos del calentamiento global, se emplean políticas para revertir el atroz escenario. Se han propuesto soluciones mínimas desde la conscientización de la población y el cuidado del medio ambiente hasta políticas de mayor alcance para empresas, instituciones y demás. La realidad es que no todas se cumplen, a pesar de ser promulgadas o reglamentadas en la Ley.

Como se menciona anteriormente, el Día Mundial del Clima tiene como objetivo generar conciencia y sensibilizar a las personas pero en una mayor escala. Como si propio nombre lo dice busca llegar a cada rincón del mundo para así lograr un verdadero cambio e impacto en el cambio climático.

El Día Mundial del Clima busca generar conciencia en las personas y motivarlas a tomar acciones a favor del cuidado del medio ambiente | (Foto: iStock)

¿Por qué es tan importante el Día Mundial del Clima?

El daño al medio ambiente no hace más que avanzar a grandes pasos, por ello; el cambio inmediato debe ser mayor aún para detener los efectos irreversibles. El cambio climático no es la única preocupación sino el panorama completo que trae consigo como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación de ríos, mares, sobreexplotación de recursos naturales, caza de animales y efectos en la capa de ozono. Todo esto a razón del mayor número poblacional mundial, el desarrollo industrial, el consumo no conciente del plástico y más.

Cada 26 de marzo, tiene como propósito lanzar una campaña global de concientización que se espera (como cada año) surta efectos en la mente de los millones de personas.

¿Cuándo se declaró el Día Mundial del Clima y cuál es su historia?

Esta efemérides surge en 1992, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese día se fijó que cada 26 de marzo sería para concientizar al mundo sobre la importancia e influencia del clima y su impacto en la calidad de vida humana y animal.

Este tipo de efemérides ambientalistas tienen como objetivo principal ser una invitación a la reflexión sobre el estilo de vida que tenemos y cómo ello impacta al medio ambiente. El ser humano tiende a ser egoísta y pensar en su beneficio pero no es el único que habita el planeta, en esta fecha se busca concientizar a las personas sobre el bienestar del resto de seres vivos y la apreciación de los recursos naturales que existen.

Desde luego, esta efemérides está estrechamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), enfocado preciasmente en el número 13 (acción por el clima). Esto a su vez, tiene una serie de soluciones que busca implementar camino al año 2030 desde políticas nacionales-globales, estrategias y planes de países, empresas y con la sociedad civil.

¿Qué es el clima?

El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas y metereólogicas arraigadas a una zona o región. Los elementos que se toman en cuenta para pronosticar o describir el clima suele ser el viento, la presión atmosférica, la temperatura, precipitación e incluso humedad.

Basado en todo ello, se puede hacer pronósticos del tiempo para un período dependiendo de la región y sus características.

Mapas de los trópicos que muestran las temperaturas máximas anuales de bulbo húmedo predichas por los autores para el próximo verano, teniendo en cuenta las condiciones actuales de El Niño y el calentamiento global (arriba) y solo El Niño (abajo). Se predice que las áreas más rojas tendrán temperaturas de bulbo húmedo inusualmente cálidas, una medida de los efectos combinados de la humedad y la temperatura. Los cuadros rojos describen las regiones que se analizaron con más detalle. (Foto: Yi Zhang, UC Berkeley)