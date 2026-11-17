Este 17 de noviembre es un día muy especial para los estudiantes, pues se celebra el Día Mundial del Estudiante con el propósito de recordar la resistencia de un grupo de estudiantes contra el fascismo en diversas manifestaciones de protesta en Praga.

¿Cómo se originó el Día Mundial del Estudiante?

Todo inició el el 28 de octubre de 1939, en el día del Aniversario de la Declaración de la Independencia de la República Checa (ex Checoslovaquia). Estudiantes checos protagonizaron una de las más grandes manifestaciones contra el fascismo.

Durante el enfrentamiento resultaron varias personas heridas y dos fallecieron, entre ellos Jan Opletal, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carlos. Sus fallecimientos impregnaron tanto en la población que se convirtió en un llamamiento a intensificar la resistencia.

El 15 de noviembre, precisamente en el entierro de Opletal, las personas salieron a las calles y protestaron en las universidades y residencias estudiantiles contra los nazis, quienes hostigaron a los estudiantes y cercaron las residencias.

Protestas en Praga contra el régimen nazi | foto: ISIFA / Camera Press / Benoit Gysembergh

Finalmente, el 17 de noviembre cerraron todas las instituciones checas de educación superior y enviaron a más de 1200 estudiantes al campo de concentración de Sachsenhausen-Oranienburg en un claro afán de silenciar las ideas y el patriotismo de la juventud, según indica DePerú.

Esta es la historia detrás del 17 de noviembre, cuando se conmemora el día del estudiante como un símbolo que inspiró a cientos de estudiantes de todo el mundo a unirse en un día de solidaridad por la libertad, la democracia, el proceso social y la paz. Asimismo, la Unión Internacional de Estudiantes (UIE) declaró esta fecha como el Día Mundial del Estudiante, fecha que se celebra en más de 114 naciones.