El Día Mundial del Niño Prematuro es una fecha especial e importante para la humanidad. Cada año las cifras aumentan y continúan siendo consideradas la causa de muerte principal entre niños menores de 5 años y recién nacidos. Por ello, esta efemérides invita a las personas a reflexionar cada 17 de noviembre.

¿Cómo se origina el día del niño prematuro y por qué?

El origen de esta fecha guarda relación directa con el objetivo de la Fundación Europea para el Cuidado de los prematuros: concientizar sobre la atención temprana. Además, también se debe a la iniciativa mostrada por la EFCNI y organizaciones matrices europeas asociadas en 2008. Los cofundadores internacionales LittleBigSouls (África), March of Dimes (EE.UU) y National Premmie Foundation (Australia) decidieron apoyar esta idea y crearon del Día Mundial del Prematuro un movimiento intercontinental.

El objetivo es concientizar sobre el parto prematuro y mejorar la situación de los bebés que nacen bajo estas condiciones y sus familias. De esta manera, cabe resaltar que al no completar el período común de los 9 meses o 40 semanas, el futuro bebé no podrá formar todas sus capacidades de manera óptima.

La muerte prematura en bebés puede evitarse. (Pixabay)

Problemas que un niño prematuro puede presentar:

Los niños prematuros presentan riesgo biológico de morbilidad, además de ser susceptibles a padecer trastornos de crecimiento, neurológicos, sensoriales o psicológicos. Por ese motivo, es vital darles un seguimiento apropiado durante el desarrollo de la primera infancia y atender sus problemas si es que llegaran a presentarse.

Son varios los cuidados especiales que se tienen que tener en cuenta con un niño prematuro. Se encuentran, por ejemplo, el implementar -de manera sencilla y económica- dotación de calor, apoyo a la lactancia materna o tratamientos para las infecciones, además de problemas respiratorios.

“Nos queremos sumar a este día, no solo para visibilizar los problemas a los que se enfrentan los bebés prematuros y sus familiares, sino también para reivindicar el papel de nuestros profesionales en esta atención temprana”, señala Daniel Torres, secretario de Acción Social del Sindicato de Técnicos en Enfermería (SAE) de España.

Somos ingresó a la unidad neonatal de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, donde media docena de bebés prematuros batallan por sus vidas dentro de incubadoras computarizadas. FOTOS: Rolly Reyna.

¿En qué ocasiones y cuándo se considera a un recién nacido como prematuro?