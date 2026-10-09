El cuy es protagonista de preparaciones emblemáticas de la gastronomía peruana y destaca por su aporte de proteínas y minerales. (Fuente: Jamea Perú)
El cuy es protagonista de preparaciones emblemáticas de la gastronomía peruana y destaca por su aporte de proteínas y minerales. (Fuente: Jamea Perú)
Por Redacción EC

El Día Nacional del Cuy, que se celebra cada segundo viernes de octubre, pone en valor la crianza ancestral de este animal y su importancia en la alimentación, la cultura y la economía de numerosas familias peruanas. En 2026, la fecha se conmemora este viernes 9 de octubre, con una gastronomía que demuestra cómo un ingrediente tradicional puede convertirse en protagonista de recetas regionales y propuestas contemporáneas. La pachamanca, el cuy chactado y el picante de cuy son algunas de las preparaciones que mantienen viva esta herencia culinaria.