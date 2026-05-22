Resumen

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Donación de órganos. Foto: cortesía.
Donación de órganos. Foto: cortesía.
Por Redacción EC

El 23 de mayo se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos, fecha en que se rinde homenaje a todas las personas que por un gran acto de solidaridad y altruismo son capaces de donar sus órganos para salvar vidas.

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