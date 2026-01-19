El Blue Monday, considerado el “día más triste del año” y que este 2026 será el 19 de enero, vuelve a poner sobre la mesa un tema que preocupa a líderes y empresas: la motivación de los equipos en el arranque del año laboral.

“ A esta fecha se le suele asociar factores como la carga financiera post-fiestas, el retorno a la rutina y la presión por cumplir nuevos objetivos, elementos que pueden impactar directamente en el ánimo y la productividad de los colaboradores ”, explica Sebastián Ausin, Country Manager de Buk Perú.

Las organizaciones que trabajan activamente la motivación desde el inicio del año no solo reducen el riesgo de desgaste temprano, sino que también fortalecen el compromiso y la confianza de sus equipos a largo plazo. En Perú, los resultados del Estudio de Felicidad 2025, basados en Building Happiness, la única certificación en Latinoamérica para la medición de la felicidad organizacional, muestran que el bienestar laboral no depende de un solo factor, sino de un conjunto de prácticas vinculadas al reconocimiento, el desarrollo profesional, la comunicación y la construcción de una cultura positiva.

¿Por qué es importante motivar a los equipos desde el inicio del año?

La motivación laboral no es solo un factor emocional, sino también estratégico. Estudios evidencian que los equipos motivados tienden a presentar mejores niveles de desempeño, menor rotación y mayor disposición al aprendizaje. Además, comenzar el año con un ambiente laboral positivo permite enfrentar con mayor resiliencia los desafíos de un contexto económico y social cambiante.

De acuerdo con la organización, uno de los principales desafíos para las organizaciones peruanas es la retención emocional, especialmente entre los colaboradores más jóvenes. La data muestra que, tras el primer año en una empresa, el porcentaje de personas que se consideran felices en su trabajo disminuye de forma significativa en Millennials y, sobre todo, en la Generación Z, lo que refuerza la importancia de trabajar la motivación y el propósito de manera sostenida.

Recomendaciones para motivar a los equipos

Plantear metas con enfoque humano: más allá de los indicadores, es clave explicar el para qué de los objetivos y cómo el trabajo de cada persona aporta al propósito de la organización.

más allá de los indicadores, es clave explicar el para qué de los objetivos y cómo el trabajo de cada persona aporta al propósito de la organización. Reconocer logros: el reconocimiento temprano refuerza la confianza y tiene un impacto directo en la motivación, especialmente tras el periodo de descanso.

el reconocimiento temprano refuerza la confianza y tiene un impacto directo en la motivación, especialmente tras el periodo de descanso. Promover conversaciones abiertas: espacios de escucha activa entre líderes y equipos ayudan a detectar señales de agotamiento y fortalecen las relaciones laborales.

espacios de escucha activa entre líderes y equipos ayudan a detectar señales de agotamiento y fortalecen las relaciones laborales. Impulsar flexibilidad y bienestar: ajustes en horarios, modalidades de trabajo o iniciativas de autocuidado pueden marcar una diferencia real en el ánimo del equipo.

ajustes en horarios, modalidades de trabajo o iniciativas de autocuidado pueden marcar una diferencia real en el ánimo del equipo. Fomentar el desarrollo profesional: brindar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, incrementa el compromiso y la proyección a largo plazo.

La felicidad laboral también impacta en los resultados del negocio

El Estudio también revela una relación relevante entre bienestar y desempeño financiero. Las organizaciones con mayores niveles de felicidad reportan, en promedio, mejores márgenes de utilidad bruta que aquellas donde la cultura organizacional tiene diferentes dolores.

“Si bien no se trata de una relación causal directa, los resultados refuerzan una idea clave: invertir en felicidad organizacional no solo mejora la experiencia del talento, sino que también puede anticipar mejores resultados para el negocio, al reducir costos asociados a rotación, ausentismo y desgaste laboral”, detalla Ausin.

Building Happiness: una medición para comprender y mejorar el bienestar laboral

Desde 2021, Buk impulsa Building Happiness. A lo largo de cinco años, más de 1,700 empresas de Perú, Colombia, Chile y México y más de 280,000 colaboradores, incluidos trabajadores de Perú, han participado respondiendo una encuesta que evalúa la felicidad laboral a partir de cuatro pilares: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad.

Esta evaluación, permite a las organizaciones comprender cómo se sienten sus equipos, identificar brechas y tomar decisiones basadas en datos para fortalecer su cultura interna. Revisa sus alcances y el enfoque metodológico con el que se mide la felicidad en el trabajo aquí.

