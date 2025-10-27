Los devotos que profesan su fe abiertamente y piden intercesión católica a través del rezo o ruego, le dedican oraciones a San Judas Tadeo durante los últimos días del décimo mes del año. Convertido en uno de los santos más venerados y queridos entre fieles de países como Perú, México, entre otros ubicados en Latinoamérica, este apóstol y a la vez primo de Cristo, recorrió un largo camino para anunciar el Reino de Dios, y terminar siendo reconocido e identificado como el ‘Patrono de las Causas Imposibles’. Conoce quién es, y qué día es festejada la efemérides en su honor.

¿CUÁNDO ES LA FIESTA DE SAN JUDAS TADEO Y POR QUÉ SE LE REZA CON TANTA FE?

El santo evangelio narra pasajes de la vida y palabras que Jesucristo mencionó hasta antes de su crucifixión, y asimismo presenta a San Judas Tadeo como apóstol, “hermano de Santiago” e hijo de Alfeo y María de Cleofás, prima de la Virgen María.

Tanta fe en torno a su imagen lo convierte en uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que le consigue a aquellos fieles rendidos a la misericordia que evoca, y que cada 28 de octubre se hace sentir con mayor fervor católico producto de la festividad celebrada para honorificarlo.

San Judas Tadeo, tal y como lo destaca el Vaticano, fue el discípulo más fiel de Jesús de Nazaret, y además conformó el denominado grupo de los “12 apóstoles” siendo testigo privilegiado de la “Última Cena” para luego, junto a Simón, predicar la palabra de Dios en Galilea, Samaria, Siria, Armenia y la antigua Persia.

Cabe resaltar, que los nombres del ‘Patrono de las Causas Imposibles’ provienen de términos hebreos y arameos que significan lo siguiente:

- JUDAS

“Alabanzas sean dadas a Dios”

- TADEO

“El valiente, hombre de pecho robusto”

4 DATOS BIOGRÁFICOS QUE NO CONOCÍAS SOBRE LA VIDA DE SAN JUDAS TADEO

Gracias a información compartida por ACI Prensa, te compartimos los siguientes datos biográficos acerca de la vida de un San Juan Tadeo venerado y muy querido por millones de fervientes católicos y la Iglesia misma que lo cataloga como el ‘Patrono de las Causas Imposibles’ gracias a Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, quien escribió que un día Jesús le recomendó que cuando quisiera obtener ciertos favores, los pidiera por intermedio de él:

1- SU PARECIDO FÍSICO A JESÚS

La imagen de San Judas Tadeo lleva un medallón en el pecho con el rostro de Cristo, y no solo por su parecido físico, sino también por el lado espiritual

2- FALLECIMIENTO JUNTO A SAN SIMÓN

Tras predicar por diversas regiones de Israel, San Judas Tadeo combatió las herejías de Zaroes y Arfexat, dos sacerdotes paganos que levantaron al pueblo contra las obras de los apóstoles, junto a San Simón, y luego de compartir la corona de martirio sus reliquias fueron llevadas al altar de la Basílica de San Pedro ubicada en el Vaticano

3- VISIÓN SOBRE JESÚS ANTES DE MORIR

La tradición cristiana expresa que “San Judas Tadeo y Simón buscaron alojamiento donde un discípulo llamado Semme. A la mañana siguiente unos sacerdotes idólatras y una gran multitud rodearon la casa y exigieron a Semme que les entregara a los apóstoles o quemarían la casa. Los santos se entregaron, pero no pudieron hacer que adoren a sus ídolos”.

Finalmente, y antes de morir decapitado, el ‘Patrono de las Causas Imposibles’ lo miró y le dijo que veía a Jesucristo llamándolo hacia él.

4- EPÍSTOLA EN LA BIBLIA

A San Judas Tadeo se le atribuye la Epístola o Carta de Judas que forma parte del Nuevo Testamento y está caracterizada por “reprender a los falsos maestros y se hace una invitación a mantener la pureza de la fe”

¿QUÉ SIGNIFICA CADA SÍMBOLO QUE VISTE Y RODEA A SAN JUDAS TADEO?

EL MEDALLÓN

- Efigie de Jesús llamada también como la “imagen de Edesa”

FLAMA SOBRE LA CABEZA

- Representa al Espíritu Santo descendiendo sobre él

MANTO DE COLOR VERDE

- Representa la esperanza y la renovación, y asimismo recuerda a la primavera como la estación donde las flores brotan y las plantas se tornan verdes

(Imagen: Pinterest)

HACHA EN LA MANO

- Representación de los verdugos que lo mataron al golpearlo con un mazo en la cabeza

HOJA DE PALMA EN LA MANO

- Símbolo romano de triunfo en tiempos de guerra y evocación de que San Judas Tadeo fue martirizado junto con San Simón

LIBRO EN LA MANO

- Epístola o Carta de Judas que forma parte del Nuevo Testamento