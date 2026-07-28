Aunque el Mensaje a la Nación suele asociarse directamente a la conmemoración de la independencia proclamada por José de San Martín en 1821, la práctica de que el presidente se dirija al Congreso en Fiestas Patrias nació algunos años después. Según la reconstrucción histórica citada por medios y agencias oficiales, su origen se remonta al 28 de julio de 1832, cuando el entonces presidente Agustín Gamarra pronunció un discurso ante el Parlamento con motivo del aniversario patrio. Ese acto inaugural dio forma a una costumbre que, con matices, se mantiene vigente desde hace casi dos siglos: el jefe de Estado rinde cuentas y plantea objetivos en la fecha que recuerda el nacimiento de la República.

Con el tiempo, la ceremonia fue adquiriendo un carácter más institucional. Durante décadas, el Congreso respondía formalmente al mensaje presidencial como muestra de cortesía republicana, generando un intercambio protocolar entre poderes. Esa práctica se modificó con la promulgación de la Ley 1100, el 4 de octubre de 1909, que eliminó la respuesta oficial del Parlamento y permitió que el mandatario concluyera su intervención sin réplica institucional. Desde entonces, el protagonismo comunicativo recae casi por completo en la figura presidencial, cuyo discurso se transforma en una radiografía anual del país.

Fiestas Patrias, Te Deum y toma de mando: el protocolo del 28 de julio

El Mensaje a la Nación se inserta en una jornada protocolar más amplia, especialmente cuando coincide con la transmisión de mando presidencial. Cada 28 de julio las actividades oficiales arrancan temprano con la Misa y Te Deum en la Catedral de Lima, una celebración religiosa encabezada por el arzobispo y a la que acuden el presidente, autoridades nacionales e invitados internacionales. Este Te Deum, himno de acción de gracias, se ha instalado como el primer acto público del día, antes de las ceremonias estrictamente políticas.

Tras la misa, la comitiva oficial se traslada al Congreso de la República para la sesión solemne de instalación de la legislatura y, cuando corresponde, para la transmisión de mando. En la investidura de una nueva presidenta, el acto incluye la entrega de la banda presidencial, el juramento ante el titular del Parlamento y la interpretación del Himno Nacional. Solo después de recibir formalmente el cargo, la mandataria ofrece su primer Mensaje a la Nación, generalmente entre las 12:30 y la 13:00, aunque el horario puede ajustarse según el desarrollo de la agenda protocolar.

Mensaje presidencial: duración, estilo y peso político

Más allá de su marco legal, el Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias tiene un fuerte peso político y mediático. Es el momento en que cada presidente imprime su sello, define prioridades y busca marcar distancia con sus antecesores. La duración y el tono del discurso han variado notablemente en las últimas décadas: mientras algunos optan por intervenciones relativamente breves, centradas en anuncios concretos, otros han pronunciado exposiciones de más de dos horas y media, con un recorrido minucioso por todas las áreas del gobierno.

Los analistas subrayan que, en tiempos de alta polarización, el mensaje del 28 de julio funciona también como termómetro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los aplausos, silencios, gestos de los congresistas e incluso la presencia o ausencia de determinadas figuras políticas son leídos como señales sobre la gobernabilidad del periodo que se inicia. Por otro lado, la ciudadanía y los medios evalúan el discurso en términos de promesas, cifras concretas y viabilidad de los anuncios, lo que convierte el Mensaje a la Nación en un examen público de la capacidad de liderazgo presidencial.

De presidentes a presidentas: hitos y simbolismos recientes

En la historia republicana del Perú, la transmisión de mando ha sido durante mucho tiempo un espacio ocupado exclusivamente por hombres. La llegada de presidentas elegidas por voto popular marca un quiebre simbólico que reconfigura el imaginario del poder. Cada juramentación femenina representa no solo la continuidad del protocolo, sino también un mensaje sobre la participación de las mujeres en los máximos niveles de decisión política.

En ese contexto, el primer Mensaje a la Nación de una presidenta adquiere una dimensión adicional: es la oportunidad para trazar una agenda con énfasis propios en temas como igualdad de género, violencia contra la mujer, representación política y nuevas prioridades sociales. La combinación de símbolos republicanos —banda presidencial, Congreso lleno, Himno Nacional, Fiestas Patrias— con la figura de una jefa de Estado reconfigura también la memoria colectiva sobre quién encarna la Nación. La tradición del mensaje, lejos de ser una pieza estática, se resignifica así con cada transmisión de mando y con cada nueva voz que ocupa el estrado.

Un ritual que combina memoria, control y expectativas

Cada 28 de julio, el Mensaje a la Nación y la toma de mando condensan tres dimensiones clave: memoria del pasado, control del presente y expectativas sobre el futuro. Miran hacia atrás al recordar la independencia de 1821 y la construcción republicana, se enfocan en el ahora al detallar la situación del país y proyectan el mañana al anunciar reformas, metas y compromisos. Por eso, más que una formalidad, la ceremonia funciona como un contrato simbólico entre el presidente y la ciudadanía.

En tiempos de desconfianza institucional y crisis políticas recurrentes, la transparencia y coherencia del Mensaje a la Nación se vuelven esenciales para recuperar credibilidad. La tradición que comenzó en el siglo XIX con discursos solemnes hoy convive con la instantaneidad de las redes sociales, la verificación de datos en tiempo real y la mirada crítica de una ciudadanía más informada. Que el 28 de julio siga siendo la fecha en la que el país se detiene a escuchar a su jefe de Estado revela, en última instancia, que los rituales republicanos todavía guardan un lugar central en la vida democrática peruana.

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