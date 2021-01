4 de 8

Pero su labor como actriz en cine y televisión no es la única razón por la que la mexicana ha dado de qué hablar. En la última década, Eiza ha cambiado su aspecto físico desde que tuvo su aparición en “Lola, érase una vez”, motivo por el que se ha especulado que se ha sometido a algunas cirugías estéticas; sin embargo, la actriz lo ha desmentido. Ella misma ha reconocido que se realizó una cirugía en la nariz “por motivos de salud”. "Con toda la serenidad del mundo te puedo decir que no me he operado nada más que la nariz. Me tuve que hacer una (cirugía) estética y una por salud. Me la rompí jugando escondidillas. Con un tubo me destruí la nariz. Me puse como un mapache y luego me hice (la cirugía) estética, pero no tengo ningún problema; yo estoy feliz”, dijo la actriz a People en Español. (Foto: @eizagonzalez).