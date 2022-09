En la actualidad, la mayoría de las personas recurre a los dispositivos móviles para comunicarse con otra gente, ya sea mediante llamadas o por redes sociales. Por ello, en esta ‘era tecnológica’ podría llamar la atención que alguien use un trozo de papel para enviar un mensaje.

Tal es el caso que le pasó a Mery, una usuaria de Twitter que está triunfando en la red social tras compartir precisamente una nota arrancada de una hoja de cuaderno en la que se le presentan.

“Hola. Perdona por no decirlo en persona, pero es que has parecido muy mona. He visto el libro que estabas leyendo, soy nueva y no conozco a mucha gente. Te dejo mi Instagram por si quieres hablarme”, se lee en la fotografía que ha cautivado a internet.

“Qué monada”, expresó la usuaria @mmariiaromeroo en su publicación, que rápidamente se ha hecho viral en la red social, acumulando más de 70 mil ‘me gusta’ y más de 2 mil retuits.

Además, las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría de los usuarios manifestaron estar encantados por la bonita forma de presentarse a alguien.

“Me hacen esto y es que me caso automáticamente”, “Espero que le hables y se hagan amigas” y “Me han dado ganas de hablarle hasta a mí” fueron algunos de los comentarios positivos.

Según recoge 20 minutos, también hubo algunas discrepancias respecto al mensaje. “Lo hago y me mandan a volar”, aseguró un usuario.