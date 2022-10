El miércoles 26 de octubre se estrenó en la plataforma de Netflix “El ángel de la muerte”, cinta sobre asesinatos que está basada en hechos reales y que está protagonizada por los ganadores del Oscar, Eddie Redmayne y Jessica Chastain.

La película sigue la historia real de Charlie Cullen, un enfermero que fue declarado culpable de asesinar a 29 personas, aunque se sospecha que mató a más de 400, lo que le convertiría en el asesino en serie más prolífico de Estados Unidos.

La nueva propuesta de la plataforma de streaming muestra cómo la valentía y la silenciosa resistencia de una compañera enfermera llamada Amy Loughren, hizo que fuera posible llevar a Charlie Cullen ante la justicia.

Saltar Intro | Tráiler de "El ángel de la muerte". (Fuente: Netflix)

LA VERDADERA AMY LOUGHREN HABLA SOBRE LA CINTA

El sitio web británico Digital Spy se sentó a conversar con la verdadera Amy Loughren para hablar sobre los cambios que presentó el filme, sobre cómo se siente al recordar su vida 20 años atrás y sobre su antigua amistad con un asesino en serie.

La verdadera Amy Loughren en la carpeta en la premiere de "El ángel de la muerte". | Foto: Netflix

De acuerdo con Loughren, la película consiguió, a pesar de sus desviaciones de los hechos, fue una verdad emocional. Sin embargo, también señaló que, aunque la cinta incentiva a sentir respeto por la protagonista, ella no siempre se sintió así por ella misma.

“Ver a Jessica interpretándome hace 20 años y poder finalmente sentirme orgullosa de lo que hice... No fui capaz de hacerlo”, explicó. “Realmente no fui capaz de hacerlo hasta que vi a Jessica, porque estaba en modo de juicio: juicio por no haberlo visto antes, juicio por haberme metido en una amistad con alguien tan oscuro”.

Asimismo, Amy señaló que no pudo perdonarse por sus actos hasta que vio la película. “No pude perdonarme durante mucho tiempo, y el hecho de que estuviera haciendo daño a la gente justo delante de mí. Simplemente no podía dejarlo pasar, por mucho viaje espiritual que haya hecho en estos 20 años para dejar eso atrás y darle una especie de razonamiento. Todavía no podía dejar ir lo que era hace 20 años. Y Jessica me permitió perdonarme”, expresó.

¿QUÉ CAMBIOS SOBRE LA VERDADERA HISTORIA PRESENTÓ LA PELÍCULA?

Como se mencionó anteriormente, “El ángel de la muerte” presentó algunas desviaciones sobre los hechos; aunque claramente hubo partes que fueron verdaderas.

Por ejemplo, Amy si era enfermera de noche, pero procedía de un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York llamado Oneonta. Además, otro gran cambio de la historia real a la película es que Charlie nunca conoció a los hijos de Amy.

“Esa parte era una forma de que Krysty (guionista del filme) entendiera lo cerca que estábamos”, comentó Loughren. “Si hubiera vivido más cerca del hospital, habríamos hecho cosas juntos. Habríamos hecho mucha vida social juntos. Así que esas cosas, aunque fueran ficticias, era una posibilidad absoluta de que hubiera estado allí con mis hijas”.

Un gran cambio que hubo de la historia real a la película es que Charlie Cullen nunca conoció a los hijos de Amy Loughren. | Foto: Netflix

En cuanto a la mecánica de la trama, todo eso es cierto. Amy no fue obligada a hacer nada por los detectives, pero admite que fue “difícil” ver cómo se desarrollaba parte de la historia ficticia.

“Fue realmente difícil verlo convertido en ficción. Tuve que apartarme de eso y darme cuenta de que era una dramatización. Y me ponía nerviosa que la Amy de hace 20 años pareciera una víctima, en lugar de parecer la malvada que era, porque lo era. Estaba trabajando muy duro. Trabajaba duro para ser una madre, para ser una enfermera, para intentar salvar mi vida”, añadió Loughren.

¿CÓMO RETRATA LA CINTA EL SISTEMA SANITARIO ESTADOUNIDENSE?

Tal como presenta la película, Amy realmente tuvo que lidiar con una enfermedad cardíaca que ponía en peligro su vida. Aprovechando este detalle, la propia Loughren destacó la forma en que la película expone lo inhóspito que puede ser el sistema sanitario estadounidense.

“Una vez que empezamos a sacar provecho del sufrimiento de la gente y a ver los signos del dólar, perdimos el corazón y el alma de lo que realmente hacemos como proveedores de atención sanitaria”, dijo Loughren con franqueza. “Eres un número, un diagnóstico, ya no eres ni siquiera un paciente. Te desnudan, te ponen un uniforme. Es casi como estar encarcelado, ¿no?”, expresó.

Amy Loughren destacó la forma en que la película expone lo inhóspito que puede ser el sistema sanitario estadounidense. | Foto: Netflix

Asimismo, el filme también muestra cómo los hospitales priorizan su propio beneficio y reputación sobre la seguridad y el bienestar de sus pacientes. Esto se exhibe perfectamente en el personaje de Linda Garran, la gerente de riesgos del centro médico.

“Verla permitir la burocracia y el miedo a perder su trabajo... ¿Qué eligió? Eligió el mismo camino oscuro que Charlie”, indicó Loughren.

¿QUÉ OPINA AMY LOUGHREN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE EDDIE REDMAYNE COMO CHARLIE CULLEN?

Primero que nada, debemos destacar que Eddie Redmayne dijo que gran parte de su trabajo sobre Charlie como personaje se basó en las descripciones que ofreció Loughren en su momento.

“Llegar a ver a Eddie canalizando realmente a mi amigo Charlie y que fuera capaz de capturar esos momentos del hecho de que era humano, que tenía verdaderos problemas humanos y problemas cotidianos, eso fue difícil”, comentó Amy.

“Era un tipo muy divertido y de voz muy suave, y realmente tenías que escucharle, porque era de voz muy suave, es casi como si te atrajera a su energía. Tenías que acercarte más a él para escuchar lo que decía, para poder entender algo de sus palabras. Era así de inteligente. Vi a Eddie encarnar eso. Definitivamente, estudió todas las notas que le di y que también Charles Graber le había dado, y se puso con ello”, explicó Loughren.

Eddie Redmayne dijo que gran parte de su interpretación como Charlie se basó en las descripciones que ofreció Amy Loughren. | Foto: Netflix

Por último, Amy Loughren quiso enfatizar que Charlie Cullen no era un “asesino piadoso” y que la película no lo retrata como tal. “Muchas veces me han dicho: ‘Bueno, era un asesino piadoso. Quería acabar con la miseria de la gente’. Y eso no es cierto. No es cierto en absoluto”, sentenció.