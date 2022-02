Un doble de Michael Jackson asegura que su parecido con el icónico cantante es totalmente natural, pues insiste en que no se ha realizado ninguna cirugía plástica para parecerse al Rey del Pop. A continuación, te damos más detalle de esta inusual historia.

Fabio Jackson de 28 años, quien vive en Reino Unido, dice ser acosado por parecerse de forma natural a Michael Jackson, asimismo, asegura que lo confunden con el difunto cantante casi todos los días.

Fabio, que tiene un gran parecido a Michael Jackson, ahora es influencer, y ha ganado muchos seguidores en línea por su extraño parecido con el ícono del pop, pero también ha ganado detractores, quienes lo acusan de someterse a procedimientos cosméticos para parecerse al reconocido artista.

“Michael ha sido como un maestro para mí. No me veo como un gran admirador, pero aprecio al hombre y la forma en que trató de hacer tanto por el mundo. Así que no voy a hacer nada cuando la gente sea mala conmigo”, declaró Fabio Jackson.

Fabio publicó un video viral en su cuenta de TikTok, @theefabiojackson, donde muestra sus fotos desde la infancia para que todos sepan que el parecido es real. El video acumuló 1,7 millones de visitas de usuarios de redes sociales atónitos.

“Las comparaciones con Michael han estado ocurriendo desde la escuela secundaria hasta la universidad y luego la universidad, ahora son cada vez más frecuentes. Fui intimidado en la escuela porque me parecía mucho a Michael. Fue difícil.”, aseguró Fabio.

El video de Fabio de sus fotos más jóvenes recibió cientos de miles de me gusta, y muchos espectadores afirmaron que él es el Michael Jackson original, tanto así, que un seguidor comentó: “Creo que es seguro decir que no se parece a Michael Jackson, Michael Jackson se parece a él”.

“Como pueden ver en mi video, nada ha cambiado en mi apariencia. Acabo de crecer, mi mandíbula se ha ensanchado, mis dientes han cambiado, mis ojos siguen siendo los mismos y sí, todavía tengo el pelo largo como Michael”, recalca el joven doble de Michael Jackson.

