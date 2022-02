“El estafador de Tinder” se ha convertido en uno de los contenidos más consumidos en Netflix en las últimas semanas, debido a su contenido que sigue a historia de Simon Leviev, un joven acusado de estafar a un grupo de mujeres de distintos países a través de la popular aplicación de citas, Tinder.

Ahora, Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut, ha ofrecido su primera entrevista luego del documental de Netflix, que ya suma más de 50 millones de espectadores en todo el mundo, según indica digitaltrends.

Exclusive: Alleged 'Tinder Swindler' Simon Leviev Breaks Silence to Inside Edition After Netflix Doc's Release https://t.co/KmrKTDMRbA — Inside Edition (@InsideEdition) February 22, 2022

Durante una conversación con el programa Inside Edition, el hombre de 31 años aseguró que él no era un estafador como se señala en el programa de la plataforma y que “solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder”, aseguró.

De acuerdo con el documental, Leviev pudo haber estafado cerca de $10 millones de dólares a las presuntas víctimas, lo que fue rechazado por el hombre. De hecho, aseguró que las acusaciones que aparecen en la investigación eran “completamente inventadas”.

Exclusive: Alleged 'Tinder Swindler' Simon Leviev Speaks on Money, Romance and Allegations in 1st Sit Down https://t.co/uB3VrWO9Dd — Inside Edition (@InsideEdition) February 23, 2022

“Cuando conocí a Simon tuvimos una conexión inmediata. Y luego, en medio de la noche, dijo que tenía algo que decirme. Aseguró que lo estaban amenazando. Necesitaba dinero”, comenta una de las víctimas del supuesto estafador.

“No soy un fraude, no soy un farsante. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme”, agregó Leviev, quien aseguró que en esa época “en realidad era el caballero más grande del mundo”. Por el momento, Inside Edition solo mostró un adelanto de la entrevista, ya que las otras partes serán compartidas en los próximos días.

