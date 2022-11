Una historia simpática se viene difundiendo en redes sociales a propósito del Mundial Qatar 2022. Se trata de un hincha argentino quien recibe la noticia de que tiene que asistir a una presentación de su nieta el mismo día que Argentina se enfrentará contra México. La reacción del hincha rápidamente se ha viralizado en las redes sociales. A continuación, te contamos los detalles de esta historia.

ARGENTINO TUVO QUE DECIDIR ENTRE ACTUACIÓN DE SU NIETA O VER EL PARTIDO CONTRA MÉXICO

Una de las más difíciles decisiones tuvo que tomar un hincha argentino quien fue sorprendido por su hija cuando esta le dice que tenía que asistir a una presentación de su nieta.

No habría ningún problema si es que la presentación de la pequeña nieta del hincha argentino no coincidiera con el partido que se disputarán México y Argentina en el Mundial Qatar 2022.

La reacción del abuelo, quien es hincha incondicional de la selección de Argentina, se viralizó rápidamente en redes sociales.

En el video la usuaria de TikTok le dice a su padre:

“El sábado es el festival de fin de año de Olivia. Me dijiste que íbamos a estar todos”.

A lo que el padre con asombro y molestia responde:

“No ni me lo digas, nos juntamos a ver el partido en la peluquería, con todo mi corazón la amo, pero no vamos a ir al colegio, no hay chance. La nena va a venir con nosotros para ver el partido”, reclama el hincha argentino.

Este es el video del hincha argentino que tuvo que decidir entre la actuación de su nieta y el Argentina vs México.

A propósito del encuentro entre Argentina y México, un abuelo se sorprende al saber que la presentación de su nieta es el mismo día del encuentro mundialista. pic.twitter.com/T73AOykkkl — Jesus Osorio (@JesusOsorio1711) November 26, 2022

QUÉ HAY QUE SABER SOBRE EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 es la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se viene desarrollando desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

El Mundial Qatar 2022 inició este 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.

Qatar viene enfrentando problemas por parte diversas personalidades del mundo; y esto debido a que se viene denunciando que en el país árabe se vulneran varios derechos humanos, algo que no ha simpatizado a estrellas con gran acogida en redes sociales y que los ha motivado a hablar sobre esta situación, poniendo en el peor de los escenarios al país árabe.

Cabe precisar que, en Qatar, algunas de las denuncias públicas serían que no se puede beber alcohol durante el torneo mundialista, las parejas homosexuales tienen prohibida la entrada, y que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Sin embargo, las demandas que se realizan, según la agencia EFE, ha generado mayor desinformación sobre las prohibiciones vigentes.

Qatar permite la venta y la ingesta de estas bebidas alcohólicas a personas mayores de 21 años en hoteles, restaurantes y bares con licencia, pero nunca en la calle u otros lugares públicos.

La legislación de Qatar establece que “es un delito beber alcohol o estar ebrio en público”. Hacerlo supone una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de hasta 3.000 riales cataríes, alrededor de 800 euros.

Por otro lado, fumar está prohibido en todos los espacios públicos, incluidos museos, clubes deportivos, centros comerciales y restaurantes.

Así mismo, Qatar castiga con penas de uno a tres años de cárcel las relaciones sexuales entre hombres, sin embargo, se ha asegurado que las personas LGTBI que viajen al país durante el Mundial no sufrirán consecuencias legales. Además, lucir la bandera del arcoíris estará permitido en los estadios donde se disputen los encuentros.

Es preciso mencionar también que Qatar prohibiría las relaciones extramatrimoniales durante la celebración del Mundial con penas de hasta siete años de cárcel.

Por último, si bien los turistas “pueden llevar en general ropa de su elección”, la organización precisa que los visitantes, tanto mujeres como hombres, deben cubrir sus hombros y rodillas cuando acudan a lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales; además de tomar una fotografía de una persona, publicar, mostrar o distribuir la imagen original o cualquier copia de la misma sin el permiso del sujeto.