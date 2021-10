A esta altura, Netflix se puede dar el lujo de decir que acertó al apostar con ‘El juego del calamar’, así como la serie atinó al seleccionar a Lee Jung-jae como protagonista de la producción surcoreana. Pero hay un detalle que el que interpretó al competidor 456 celebra de sobremanera: la increíble suma que recibió por su rol.

Como si de un juego de azar se tratara, ‘Squid Game’ -título de la serie en inglés- se convirtió en uno de los títulos favoritos en la plataforma de streaming. Con ello, sus personajes también pasaron a formar parte de los nombres más destacados y mejor pagados, pero ¿cuánto fue que ganó el intérprete de Cho Sang-Woo?

Cabe destacar que cada capítulo contó con una inversión cerca a los 2.5 billones de wones (2.9 millones de dólares), por lo que el protagonista recibió unos 300 mil wones por cada capítulo (344 mil dólares). Al finalizar el rodaje de la producción surcoreana, Jung-jae recibió unos 3.1 millones de dólares, sin contar el dinero que le ofrecen por publicitar diversas marcas.

De este modo, Lee Jung-jae se convierte en el segundo actor mejor pagado de Corea del Sur, tras superar los 206 mil dólares que ganó Song Joong-ki por cada episodio de ‘Vicenzo’, también disponible en Netflix. Sin embargo, está lejos de superar los 572 mil dólares de Kim Soo-hyun, protagonista de ‘It’s Okay To Not Be Okay’ que la gran ‘N’ roja le pagó.

La lista de los actores de ‘El juego del calamar’ mejor pagados siguen Park Hae-soo, quien interpretó a Cho Sang-woo por 49 millones de dólares por episodio; una gran distancia con el personaje principal. El tercer lugar lo obtiene HoYeon jun, Kang Sae-byeok en la serie, con “unos cientos de miles de dólares”, pero millones de seguidores en redes sociales.

