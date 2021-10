El juego del calamar se ha convertido en una de las series más vista de Netflix desde su estreno el pasado 17 de septiembre y desde entonces, se ha desatado todo un fenómeno a nivel mundial a tal punto, que los personajes de la trama surcoreana aparecen en plataformas de videos, memes o algún tipo de publicidad. Los actores son los nuevos favoritos del público, pero sabías que entre el reparto se encuentra una actriz mexicana.

La serie también conocida en inglés como “Squid Game” tiene como protagonistas a Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon, quienes se robaron toda la atención del público por su ingenio, astucia y lucha por sobrevivir. Sin embargo, entre el reparto de actores de la exitosa producción en la plataforma Netflix, se encuentra una actriz nacida en la ciudad de Guadalajara, se trata de Carla Avila.





CARLA AVILA





A sus 28 años, Carla Fernanda Avila ha conseguido ganarse un lugar en el mundo de la actuación al tener una destacada trayectoria en Corea del Sur, país donde radica desde hace cuatro años. Para abrirse paso profesionalmente en la nación asiática fue necesario que siga determinados estándares de belleza surcoreanos, como bajar de peso y pintarse el cabello para resaltar su apariencia de extranjera.





MEXICANA EN EL JUEGO DEL CALAMAR





A través de su cuenta de Instagram, compartió su experiencia en la producción surcoreana. La actriz publicó unas fotografías en el capítulo 7 de “El juego del calamar” y explicó que en un primer momento no pensaba compartir su aparición en la producción, pero debido a que algunos amigos la reconocieron y le enviaron mensajes de texto decidió hacer pública su participación en la serie.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix El juego de calamar. Pero algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, posteó Carla Fernanda y acompañó su publicación con unas fotos de su participación en la exitosa serie surcoreana de la plataforma de streaming.

La actriz mexicana contó a sus seguidores que tuvo una mala experiencia con la agencia de casting que la contrato y eso motivo a que no quiera compartir su participación en la serie. Asimismo, también publicó fotografías donde se le observa que tiene el cuerpo entero con pintura y también contó que Ha-joo (el policía de la serie) es una persona “muy amable, gran amigo y muy guapo en la vida real”.





DE QUÉ TRATA EL JUEGO DEL CALAMAR





La primera temporada de El juego del calamar consta de nueve capítulos, donde 456 participantes con problemas financieros aceptan la invitación a participar en un concurso de supervivencia ante su desesperación de obtener como premio la jugosa suma de dinero: 45.600 millones de wones. Los participantes piensan en un inicio que se trata de un inocente juego infantil, pero se dan cuenta de lo contrario a medida que se les acaba el tiempo o fallan.

Ellos tendrán que superar una serie de juegos en donde los participantes que realicen mal alguna competencia, no terminen a tiempo, elijan mal a los integrantes de sus equipos o se equivoquen con alguna decisión, automáticamente son eliminados. Solo los más astutos y fuertes podrán llegar a la final donde tendrán que competir en una dura prueba para lograr el tan ansiado premio.





¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE EL JUEGO DEL CALAMAR?





Netflix aún no ha confirmado la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’. Sin embargo, lo más probable es que se confirme la secuela de “Squid Game”, debido al rotundo éxito de la serie surcoreana y la escena final de la primera temporada donde Gi-hun aplaza su sueño de viajar para ir junto a su hija y regresa para intentar salvar a las personas que aceptarán ser parte del macabro juego de supervivencia. Se estima que para el segundo semestre del 2022 se estrene la continuación de la serie más vista de la plataforma de streaming.