“El Marginal” fue una grata sorpresa cuando apareció en Netflix . Luego de conseguir una gran aceptación entre el público de su país, tras ser transmitida por la Televisión Pública Argentina, la serie saltó hasta el streaming y lo conquistó.

Por ese motivo, los fanáticos no pueden esperar más para ver la cuarta temporada, la cual se empezará a grabar desde marzo. Esta todavía no tiene fecha exacta para ver luz, sin embargo, ya se sabe algunos de detalles de cómo empezarán a grabarla y que, si no hay mayores inconvenientes, podríamos verla en Netflix a fin de año.

“Es la mejor temporada que ha hecho. Sin duda. Las vueltas de tuerca que le dieron a cada capítulo son increíbles. Te quedas sin respirar. Es la producción más grande de todas las temporadas. En volumen, en número de actores, de extras”, reveló Marcos Santana, presidente de Telemundo, al hablar de lo que veremos en la cuarta temporada.

El rodaje de lo nuevo de “El Marginal” contará con los protocolos adecuados para evitar contagios, aplicando medidas como el hisopado a los actores y actrices cada tres días. En cuanto al argumento de las nueva temporada, los intérpretes tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar detalles de las tramas a venir.

¿Quiénes formarán parte del elenco de “El Marginal 4”?

Se repetirán los protagonistas: Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Gerardo Romano y Martina Gusmán, además de contar con la vuelta de Juan Minujín quien fuera el personaje principal de la primera temporada. Para esta cuarta entrega se sumarán también dos nuevos actores: Julieta Zylberberg y Rodolfo Ranni, quienes realizaron sus audiciones de manera virtual.

¿Habrá quinta temporada de “El Marginal?

"El Marginal 4" es una de las series más esperadas por los usuarios de Netflix. (Foto: Netflix)

A pedido de los fans, y a lo exitosa que ha sido la serie, sí habrá una quinta temporada de “El Marginal”. Se estrenaría en algún momento de la segunda parte del 2022.

